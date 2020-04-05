تجهيز مركز عزل صحي في غريان

أعلنت اللجنة العليا لمكافحة فيروس «كورونا» في بلدية غريان، اليوم الأحد، عن تجهيز مركز عزل صحي بالمدينة للإصابات المحتملة بفيروس «كورونا»، بالاتفاق مع وزارة الصحة، وذلك بعد يوم واحد من شكوى المجلس البلدي للمدينة من نقص الإمكانيات لمواجهة الوباء

ونقل المجلس البلدي غريان عن رئيس اللجنة نصر الدين الفزاني قوله «سيخصص للمركز 81 سرير فور الصيانة، لاستقبال الحالات حال وجود إصابات»، وفق الصفحة الرسمية للمجلس بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وفي بيان سابق، أمس السبت، أكد المجلس البلدي غريان أن المدينة التي يبلغ عدد سكانها 180 ألف نسمة تعاني نقص الإمكانات الطبية والمعدات اللازمة لمواجهة الفيروس مع وجود 10 أسرَّة فقط في مركز العزل الطبي المخصَّص لاستقبال الحالات المصابة في حال وجودها.

وقرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الثلاثاء الماضي، تخصيص 75 مليون دينار للبلديات والمجالس المحلية واللجان التسييرية بالمناطق، لمواجهة فيروس «كورونا المستجد».

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