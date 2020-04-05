السباعي: «الثوار» أعادوا «الشرعية» للسراج بعد أن أسقطها «حفتر»

زعم علي السباعي، عضو مجلس النواب المنشق، وأحد دعاة الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، أن من أسماهم بـ«الثوار» أعادوا ما وصفها بـ«الشرعية» لفائز السراج بعد أن أسقطها «حفتر» عنه.

وقال السباعي في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “في مثل هذا اليوم من العام الماضي أسقط «حفتر» شرعية السراج، وفِي ذات اليوم أعادها له الثوار”، على حسب ادعائه”.

وكان المدعو علي السباعي، قد زعم من قبل، أنه لو كانت الحرب والقتال بين ترهونة وطرابلس، أو مصراته وبني وليد أو نحو ذلك، لتوقف مباشرة في ظل هذه الجائحة التي اجتاحت العالم، قائلا: “وقعت معارك كثيرة قديما وحديثا بين المدن والقبائل الليبية، ثم رجعت الأمور «سمن على عسل»”، بحسب تعبيره.

وادعى أن هذا المشروع «صهيوني» يقوده «صهاينة آل نهيان وآل سعود والسيسي»، مضيفا “أما «حفتر» ما هو إلا أداة محلية يستتر خلفها «المشروع الصهيوني»، فليستيقظ النائم، ولينتبه الغافل”.

يشار إلى أن دعاة المليشيات وأبواقهم الإعلامية، يحاولون العمل على بث الفرقة بين الليبيين، وتصوير الأمور من منظور مخالف للحقيقة، بهدف التغطية على ما تقوم به المليشيات والمرتزقة التابعين للسراج بخرق للهدنة الإنسانية، التي دعت لها عدة دول وجهات خارجية بغرض تمكين الجهات ذات العلاقة من مواجهة تفشي فيروس كورونا.