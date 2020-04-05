“الوطني لمكافحة الأمراض” يعلن تسجيل إصابة جديدة بـ “كورونا”

طرابلس-العنوان

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأحد، تسجيل ليبيا إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، لترتفع حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 18 حالة.

وأوضح المركز في بيان عبر صفحته الرسمية بـ فيسبوك إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له تسلم 31 عينة اشتباه إصابة بفيروس “كورونا” ليتأكد إصابة حالة واحدة.

وكان المركز أعلن في وقت متأخر السبت إن البلاد لم تسجل أية حالات إصابة جديدة بالفيروس، موضحًا أن المختبر المرجعي أجرى حتى الآن 363 تحليل، وسجل إصابة 17 حالة بالفيروس فحسب، بينهم حالة وفاة لسيدة مسنة تبلغ 85 عامًا.