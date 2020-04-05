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باشاغا: أصبحنا أقوى وسنضرب بيد من حديد أصحاب «مشروع العبودية»

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم فتحي باشاغا وزير داخلية السراج، أنهم أصبحوا أقوى من أي وقت مضى، مشيرا إلى أنهم وسيضربون بيد من حديد ما وصفهم بـ«مليشيات حفتر ومُرتزقته» وكل من يحاول جلب مشروع الاستبداد والعُبودية”.

وقال باشاغا، خلال كلمة له، بمناسبة مرور الذكرى السنوية الأولى على بدء الجيش العربي الليبي معركة تحرير طرابلس من قبضة المليشيات: “اليوم تمر سنة كاملة على قيام «مجرم الحرب» بـ«خيانة» الليبيين وشن «عدوانه الوحشي» على أهالي طرابلس قبل أيام فقط من انعقاد مؤتمر غدامس الذي كان يعلق عليه كل الليبيين آمالهم”، بحسب تعبيره.

وقدم وزير داخلية السراج، التحية للمليشيات، قائلا: “نحيي «قواتنا البطلة» على صمودها ونترحم على أرواح «شهدائنا» الأبرار”، موجها في الوقت نفيه الشكر للأطقم الطبية في حربها ضد جائحة كورونا.

يشار إلى أنه قبل نحو عام، زعم باشاغا، أنهم ملزمون بدحر كل القوات في وادي الربيع وعين زارة واليرموك والسبيعة، قائلا: “سنحرر الوطية بالكامل إضافة إلى منطقة الجفرة في الشهور المقبلة”.

وبالغ وزير داخلية السراج في أحلام يقظته في تصريحاته التي مر عليها نحو عام، مضيفا “أنا أتصور أنه في 4 أبريل المقبل -ويقصد يوم أمس- أنهم سيجدون «الرئيس فائز السراج» في منطقة الجغبوب في ذلك اليوم ونحتفل مع إخواننا في المنطقة الشرقية بدحر هذا «العدوان»”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • واضح ان هذا المجرم يتعاطى صنف مغشوش يجعله يفكر بالمقلوب فعن اى قوة يتحدث وهو تحت النيران الارضية للجيش الوطنى فى استطاعتها ان تدك اى مكان يتواجد فيه ولكن الجيش يتصرف بحكمة يقتل المزيد من المرتزقة وكلاب اردوغان ومنع عنهم اموال النفط وبمرور الوقت لن يكون امامهم سوى الاستسلام او الهلاك ونرى باعيننا تناحر المليشيات فى صراعها عل السلطة والمال الى ان يجتمعوا فى السجون

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  • لن يقف الجيش العربي الليبي بقيادة الرمز الوطني حفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتر على ضرب اصحاب مشروع العبودية امثالك ياعبد تميم وعبد المعتوه حتى ترتاح ليبيا العزيزة من الاشكال النتنة امثالك .. وباذن الله النصر قريب..وليبيا لليبين وليست للاتراك.. والشعب دائما منتصر

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  • مجرد ضريط يا افتوحه قال لك اصبحنا الاقوي غير ارخي بطمه ( ياما مليشياتكم ضرطن وياما من سراويل كاكي شرطن) الجيش الليبي ليس معه مرتزقه فالمرتزقه الذين يصلون تباعا رأيناهم عبر شاشات التلفزيون هم سوريين ارسلتهم تركيا قدموا لدعم صفوف مليشياتكم المنهاره ولكن سوف اصدقك بأنكم اصبحتوا الاقوي لقد نسيت اعزيك في انتصارات الجغبوب المهم راح سوك يا فتحي في احتفالك بيوم 4/4/2020 ولكن هذه المره خلي الموعد مبهم كي تحافظ علي ماء وجهك خليك كمصطفي الشركسي الذي قال عيد الفطر القادم سوف نحرر بنغازي ونصلوا صلاة العيد بساحه المحكمه فكلمه القادم ربما قادم بعد سنه او بعد عشر سنين خليك لبق واعرف كيف تكذب لرفعه معنويات مليشياتكم المنهاره

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  • The majority and most of Libyan wish collapsing the national Accord Government
    They want to see the day when Libya becomes free when we get rid of all the criminals in Tripoli
    People in Tripoli are forced by the malicious to say nothing
    I am a simple person who used to support and encourage Musrate people until they started defending the capital city and supporting the criminals

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