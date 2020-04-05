باشاغا: أصبحنا أقوى وسنضرب بيد من حديد أصحاب «مشروع العبودية»

زعم فتحي باشاغا وزير داخلية السراج، أنهم أصبحوا أقوى من أي وقت مضى، مشيرا إلى أنهم وسيضربون بيد من حديد ما وصفهم بـ«مليشيات حفتر ومُرتزقته» وكل من يحاول جلب مشروع الاستبداد والعُبودية”.

وقال باشاغا، خلال كلمة له، بمناسبة مرور الذكرى السنوية الأولى على بدء الجيش العربي الليبي معركة تحرير طرابلس من قبضة المليشيات: “اليوم تمر سنة كاملة على قيام «مجرم الحرب» بـ«خيانة» الليبيين وشن «عدوانه الوحشي» على أهالي طرابلس قبل أيام فقط من انعقاد مؤتمر غدامس الذي كان يعلق عليه كل الليبيين آمالهم”، بحسب تعبيره.

وقدم وزير داخلية السراج، التحية للمليشيات، قائلا: “نحيي «قواتنا البطلة» على صمودها ونترحم على أرواح «شهدائنا» الأبرار”، موجها في الوقت نفيه الشكر للأطقم الطبية في حربها ضد جائحة كورونا.

يشار إلى أنه قبل نحو عام، زعم باشاغا، أنهم ملزمون بدحر كل القوات في وادي الربيع وعين زارة واليرموك والسبيعة، قائلا: “سنحرر الوطية بالكامل إضافة إلى منطقة الجفرة في الشهور المقبلة”.

وبالغ وزير داخلية السراج في أحلام يقظته في تصريحاته التي مر عليها نحو عام، مضيفا “أنا أتصور أنه في 4 أبريل المقبل -ويقصد يوم أمس- أنهم سيجدون «الرئيس فائز السراج» في منطقة الجغبوب في ذلك اليوم ونحتفل مع إخواننا في المنطقة الشرقية بدحر هذا «العدوان»”.