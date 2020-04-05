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كرموس: الرهان الآن على المقاتلين في الجبهات لصد الاعتداء على طرابلس واستئصاله من جذوره

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – زعم عضو مجلس الدولة الإستشاري عادل كرموس إن ما وصفه بـ”هجوم حفتر” (تقدم القوات المسلحة غلى العاصمة) كان له الأثر الكبير في إنهاء أي عمل سياسي سواء كان محليا أو دوليا وأشهرها مؤتمر “غدامس” الذي كان بتنسيق ودعم من بعثة الأمم المتحدة والذي كنا نأمل من خلاله مشاركة كل الليبيين بدون إقصاء لأحد في تعزيز الحل السلمي والتوافق على إنهاء المراحل الانتقالية، على حد قوله.

كرموس وفي تصريح لموقع “عربي21″ القطري أمس السبت أضاف:” أمام تعنت من أعلن هذه الحرب ليس هناك أي حل سلمي للأزمة إلا بالقضاء على هذا الفيروس الذي أخذ من دماء الليبيين أكثر مما أخذه كورونا حول العالم.

وتابع أن المجتمع الدولي لا زال يجامل ويتعامل مع من وصفه بـ”المجرم ” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) على أنه جزء من الحل ويستدعيه على أنه طرف في أي حوار.

كرموس إختتم تصريحه بالقول:” لذا الرهان الآن على من هم في الجبهات لصد هذا الاعتداء واستئصاله من جذوره”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • متخلف عقليا مثل اى كلب اخوانى فاى مقاتلين يعتمد عليهم والمرتزقة والمليشيات والاحتلال التركى يتساقطون امام ضربات الجيش القوية ويتقدم بعدها لمواقع جديدة ليستكمل التحرير الذى توقف مع مؤامرة برلين ولكن طوفان الكورونا افسد كل المؤامرات ورفع كل الضغوط على الجيش الوطنى ليستكمل مهمته بالكامل وانت وامثالك مكانكم القبور او السجون

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  • اوهام الخوان جعلتهم فى خبر كان فى كل مكان كمن يتصور ان شوية صراصير تقف فى الطريق بامكانها ان تمنع مرور السيارات ونسيت ان السيارات تمر فوقها وتحطمها واليوم نرى قوة الجيش الوطنى وهو يسحق المرتزقة والمليشيات والاتراك ويتقدم للامام فى عين زارة وابوسليم والعزيزية والمنطقة الغربية حتى رأس جدير وراينا تطورا مهما جدا اسقاط ثلاث طائرات مسيرة شرق مصراطة ودك الطائرات المقاتلة للجيش الوطنى مواقع شرق مصراطة تمهيدا للتقدم البرى نحو مصراطة لتصبح فى مرمى النيران الارضية للجيش قريبا جدا وتسحب مليشيات مصراطة من طرابلس ومع هلاك المرتزقة السوريين المستمر تصبح المعركة محسومة قبل انتهاء معركة الكورونا الكرامة تنتصر اولا كالعادة والخوان مكانهم مثل مرشدهم بيتناكوا فى السجون

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