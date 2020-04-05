كرموس: الرهان الآن على المقاتلين في الجبهات لصد الاعتداء على طرابلس واستئصاله من جذوره

ليبيا – زعم عضو مجلس الدولة الإستشاري عادل كرموس إن ما وصفه بـ”هجوم حفتر” (تقدم القوات المسلحة غلى العاصمة) كان له الأثر الكبير في إنهاء أي عمل سياسي سواء كان محليا أو دوليا وأشهرها مؤتمر “غدامس” الذي كان بتنسيق ودعم من بعثة الأمم المتحدة والذي كنا نأمل من خلاله مشاركة كل الليبيين بدون إقصاء لأحد في تعزيز الحل السلمي والتوافق على إنهاء المراحل الانتقالية، على حد قوله.

كرموس وفي تصريح لموقع “عربي21″ القطري أمس السبت أضاف:” أمام تعنت من أعلن هذه الحرب ليس هناك أي حل سلمي للأزمة إلا بالقضاء على هذا الفيروس الذي أخذ من دماء الليبيين أكثر مما أخذه كورونا حول العالم.

وتابع أن المجتمع الدولي لا زال يجامل ويتعامل مع من وصفه بـ”المجرم ” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) على أنه جزء من الحل ويستدعيه على أنه طرف في أي حوار.

كرموس إختتم تصريحه بالقول:” لذا الرهان الآن على من هم في الجبهات لصد هذا الاعتداء واستئصاله من جذوره”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية