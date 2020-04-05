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البعثة الأممية تدعو لوقف إطلاق النار وتوحيد الجهود لمكافحة كورونا

تم النشر منذُ 58 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

ناشدت البعثة الأممية في ليبيا جميع الأطراف تفعيل الهدنة الإنسانية على الفور، ووقف إطلاق النار بغية إتاحة المجال أمام السلطات الليبية للتصدي لخطر وباء كورونا المستجد.

ودعت البعثة في بيان لها أمس الأطراف الليبية والدول إلى تبني مخرجات مؤتمر برلين وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم خمسة وعشرين عشرة، والانخراط دون إبطاء في المسارات الثلاثة، العسكرية والسياسية والاقتصادية التي يدعو إليها هذا الاتفاق بقيادة الليبيين وتيسير الأمم المتحدة، مشيرة إلى استمرار بعض الدول في إرسال المقاتلين الأجانب ومنظومات الأسلحة المتطورة إلى ليبيا دون انقطاع، في استخفاف صارخ بحظر التسليح.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • مجرد ضريط يا افتوحه قال لك اصبحنا الاقوي غير ارخي بطمه ( ياما مليشياتكم ضرطن وياما من سراويل كاكي شرطن) الجيش الليبي ليس معه مرتزقه فالمرتزقه الذين يصلون تباعا رأيناهم عبر شاشات التلفزيون هم سوريين ارسلتهم تركيا قدموا لدعم صفوف مليشياتكم المنهاره ولكن سوف اصدقك بأنكم اصبحتوا الاقوي لقد نسيت اعزيك في انتصارات الجغبوب المهم راح سوك يا فتحي في احتفالك بيوم 4/4/2020 ولكن هذه المره خلي الموعد مبهم كي تحافظ علي ماء وجهك خليك كمصطفي الشركسي الذي قال عيد الفطر القادم سوف نحرر بنغازي ونصلوا صلاة العيد بساحه المحكمه فكلمه القادم ربما قادم بعد سنه او بعد عشر سنين خليك لبق واعرف كيف تكذب لرفعه معنويات مليشياتكم المنهاره

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