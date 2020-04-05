البعثة الأممية تدعو لوقف إطلاق النار وتوحيد الجهود لمكافحة كورونا

ناشدت البعثة الأممية في ليبيا جميع الأطراف تفعيل الهدنة الإنسانية على الفور، ووقف إطلاق النار بغية إتاحة المجال أمام السلطات الليبية للتصدي لخطر وباء كورونا المستجد.

ودعت البعثة في بيان لها أمس الأطراف الليبية والدول إلى تبني مخرجات مؤتمر برلين وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم خمسة وعشرين عشرة، والانخراط دون إبطاء في المسارات الثلاثة، العسكرية والسياسية والاقتصادية التي يدعو إليها هذا الاتفاق بقيادة الليبيين وتيسير الأمم المتحدة، مشيرة إلى استمرار بعض الدول في إرسال المقاتلين الأجانب ومنظومات الأسلحة المتطورة إلى ليبيا دون انقطاع، في استخفاف صارخ بحظر التسليح.

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