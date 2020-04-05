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ارتفاع حصيلة قتلى المرتزقة السوريين في ليبيا

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن حصيلة قتلى مرتزقة الفصائل السورية الموالية لأنقرة في ليبيا قد ارتفعت إلى 165 تزامنا مع استياء متصاعد من المقاتلين ورغبتهم بالعودة.

وقال المرصد إنه وثق مقتل 9 مقاتلين من الفصائل الموالية لتركيا خلال اشتباكات في محاور متفرقة من الأراضي الليبية.

وأضاف في بيان تحصلت عليه 218 أن حصيلة الخسائر البشرية في صفوف المرتزقة في ارتفاع وأن القتلى من فصائل لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه.

وبحسب المرصد فإن الحصيلة الأخيرة التي قتلت خلال الاشتباكات على محاور صلاح الدين ، والرملة ومشروع الهضبة بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

وكشف المرصد في بيانه عن استياء متصاعد لدى المقاتلين السوريين الذين ذهبوا إلى ليبيا بسبب تخلف تركيا عن الإيفاء بوعودها من دفع رواتبهم المقدرة بألفي دولار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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