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صحفية أمريكية: «كورونا» يضرب المرتزقة السوريين والحالات نقلت لمطار معيتيقة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكدت الصحفية الأمريكية، ليندسي سنيل، المختصة في شؤون الشرق الأوسط، اليوم الأحد، أن نتائج اختبار 2 من مرتزقة الجيش السوري الحر الموالي لتركيا في ليبيا كانت إيجابية بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلهما إلى مطار معيتيقة.

وقالت الصحفية، في تغريدة لها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “تم اختبار 17 حالة أخرى (قبل أو بدون أعراض) وكانت إيجابية في منطقة عين زارة، وتم نقلهم إلى منزل”.

وأضافت “أرسلت تركيا مرتزقة الجيش السوري الحر الذين كانوا على اتصال وثيق مع المسلحين المصابين في سوريا، ومن قام بعمل الاختبار للمرتزقة هم الأتراك”.

وكشفت ليندسي، أول أمس الجمعة، أن عدد المرتزقة السوريين الذين قتلوا من 5 فصائل للجيش السوري الحر المدعوم من تركيا تجاوز الـ 500 عنصر حتى الأن في ليبيا.

وأوضحت أن مصادرها لا يمكن أن تحصل على أرقام دقيقة للفصائل الأخرى، لأن هناك نقصًا متعمدًا في الشفافية، مؤكدة تعرض فصيل السلطان مراد لأكبر الخسائر بعدد 191 عنصر.

وكان مدير المرصد السوري لحقوق الأنسان، رامي عبد الرحمن، أكد أن المرتزقة السوريون وقعوا في مستنقع الحرب في ليبيا التي لا ناقة لهم فيها أو جمل.

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المرتزقة السوريون ليندسي سنيل مرتزقة أردوغان

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • هذا يؤكد صدق بيانات الجيش الوطنى من مصادر امريكية تعتمد على مصادر دقيقة بينما نجد كذب ما تقوله المليشيات الارهابية ومع مقتل واصابة المرتزقة فى محاور القتال وبالكورونا سيتحقق النصر قريبا جدا بطرابلس

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  • معروفه منذ الأزل من فرط في وطنه فقد فرط في شرفه فأول من يسخر منك سراً بدون ما يقولها لك فأيها البائع لوطنه لأردوغان سواء بتوقيع معاهده او بتحويل ارصده لدعم أقتصاده فهاهو قد رد لك الجميل بالعكس أو بعباره آخري قد ضحك عليكم بطائرات مسيره من مصنع صهره وهي غير ذات فاعليه وهي أشبه بالحمام البري التي تطير من معيتيقه لا ترجع أليه والضحكه الثانيه ارسل اليكم ولازال يرسل في مرتزقه سوريين من حاملي فايروس الكورونا كونهم كانوا مخالطين لمن ماتوا بالكورنا فمليشياتكم تريد تربح فصادها ابوربيح تريد تكيد الليبيين وتغيز قيادات بأحضار مرتزقه فجاءت علي رؤسكم بيش ترقعوها الفايروس فتاك فيا من كنتم تحسبوا ان اردوغان سوف ينصركم علي جيش بلادكم هاهو عمل منكم مكب أو مرمي لجثث سوريين مصابه بوباء فتاك والنتيجه التي سيكتشفها من تحالف مع تركيا ضد جيش بلاده أنه طلع مثل سلاخ الحمير لا جميل ولا ريحه طيبه فلا جميل يشكر عليه ولا يستمتع براحه طيبه

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