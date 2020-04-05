صحفية أمريكية: «كورونا» يضرب المرتزقة السوريين والحالات نقلت لمطار معيتيقة

أكدت الصحفية الأمريكية، ليندسي سنيل، المختصة في شؤون الشرق الأوسط، اليوم الأحد، أن نتائج اختبار 2 من مرتزقة الجيش السوري الحر الموالي لتركيا في ليبيا كانت إيجابية بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلهما إلى مطار معيتيقة.

وقالت الصحفية، في تغريدة لها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “تم اختبار 17 حالة أخرى (قبل أو بدون أعراض) وكانت إيجابية في منطقة عين زارة، وتم نقلهم إلى منزل”.

وأضافت “أرسلت تركيا مرتزقة الجيش السوري الحر الذين كانوا على اتصال وثيق مع المسلحين المصابين في سوريا، ومن قام بعمل الاختبار للمرتزقة هم الأتراك”.

وكشفت ليندسي، أول أمس الجمعة، أن عدد المرتزقة السوريين الذين قتلوا من 5 فصائل للجيش السوري الحر المدعوم من تركيا تجاوز الـ 500 عنصر حتى الأن في ليبيا.

وأوضحت أن مصادرها لا يمكن أن تحصل على أرقام دقيقة للفصائل الأخرى، لأن هناك نقصًا متعمدًا في الشفافية، مؤكدة تعرض فصيل السلطان مراد لأكبر الخسائر بعدد 191 عنصر.

وكان مدير المرصد السوري لحقوق الأنسان، رامي عبد الرحمن، أكد أن المرتزقة السوريون وقعوا في مستنقع الحرب في ليبيا التي لا ناقة لهم فيها أو جمل.