يوم وفاته.. 8 معلومات عن محمود جبريل

توفي اليوم الأحد رئيس تحالف القوى الوطنية محمود جبريل، في العاصمة المصرية القاهرة بعد صراع قصير مع فيروس كورونا.

بوابة إفريقيا الإخبارية تستعرض أبرز المحطات في حياة جبريل

1- ولد في ليبيا عام 1952.

2- حصل على البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1975 وعلى الماجستير في العلوم السياسية من جامعة بتسبيرج بولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة عام 1980 ثم الدكتوراه في التخطيط الاستراتيجي من نفس الجامعة عام 1984.

3- عمل بجامعة بتسبيرج بولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة أستاذا للتخطيط الاستراتيجي.

4- تقلد منصب أمين مجلس التخطيط الوطني ومدير مجلس التطوير الاقتصادي في عهد النظام السابق.

5- انضم إلى صفوف المعارضة المسلحة المطالبة بإسقاط النظام عام 2011 ويعتبر أول رئيس وزراء لليبيا بعد إسقاط النظام.

6- عام 2012 أسس وترأس تحالف القوى الوطنية وحصد غالبية مقاعد الأحزاب في انتخابات 2012 إلا أن حظوظه كانت قليلة في انتخابات 2014 ثم تفتت التحالف بعد ذلك وتقلص دوره في المشهد الليبي.

7- عاد جبريل للإقامة في العواصم الغربية والعربية واختفى تقريبا عن المشهد.

8- في مارس 2020 أعلن التحالف إصابة جبريل بفيروس كورونا وفي 5 أبريل 2020 أعلن وفاة جبريل في مصر متأثرا بكورونا.