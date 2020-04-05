البكوش يتهم السراج باحتضان عصابة المستشارين الذين أوصلونا إلى هذه الحالة

أخبار ليبيا 24 – خبر

اتهم المستشار السياسي السابق للمجلس الأعلى للدولة، صلاح البكوش، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج بالإصرار على احتضان “عصابة المستشارين” الذين أوصلوا طرابلس إلى هذه الحالة، حسب قوله .

البكوش قال ، في تغريدة له على حسابه بتويتر، “2016م أصبح السراج رئيس للوزراء وظل حفتر عالقاً في بنغازي، و2020م أغلق حفتر النفط، ويقتل الناس في طرابلس مع إفلات كامل من العقاب، ومع ذلك، يحتضن السراج بتعنت نفس عصابة المستشارين الذين أوصلونا إلى هذه الحالة”.

واختتم تغريدته بتساؤل: “هل هو انعدام كفاءة أم أنه أكثر من ذلك كما يؤكد البعض؟”.

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