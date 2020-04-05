لمكافحة كورونا..الوطنية للنفط تستعد لتوزيع شحنة معدّات طبية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، استلام الشحنة الثانية من المعدّات الطبية المخصّصة لمساعدة الأطباء والممرضين في كافة أنحاء ليبيا على التعامل مع وباء كوفيد-19.

وأوضح المكتب الإعلامي للمؤسسة، أن إدارة التنمية المستدامة استلمت مجموعة من اللوازم والمعدات الطبية التي تم اقتناؤها من السوق المحلية، ومن المتوقع استيراد كميات كبيرة من المعدّات الطبية الأخرى في وقت لاحق من الأسبوع الجاري. وستبدأ المؤسسة الوطنية للنفط بعد ذلك في توزيع هذه المعدات على المناطق المستهدفة في شرق ليبيا وغربها وجنوبها.

وقد صرّح مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط مختار عبد الدائم في هذا الصدد قائلا: ” لقد قامت المؤسسة باقتناء عدد كبير من معدّات الوقاية الشخصية لفائدة مقدّمي الرعاية الطبية، بالإضافة إلى مجموعة من اللوازم الطبية الأخرى التي ستحسن من قدرة المصحات والمستشفيات على التعامل مع هذا الوباء”.