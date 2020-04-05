نشطاء المليشيات والمرتزقة يهاجمون “السراج” لنعيه “جبريل”: “حد يقوله أن عندنا قتلى أولى بالتعزية”

امتلأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بالتعليقات الساخرة من قبل نشطاء المليشيات والمرتزقة، الموالين لما يسمى بحكومة الوفاق، في هجوم شرس على المدعو “فائز السراج” بعد تقديمه نعيا عبر فيه عن حزنه بعد استقباله نبأ وفاة محمود جبريل رئيس تحالف القوى الوطنية في مصر متأثرا بفيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس ما يسمى بالمجلس الرئاسي في نعيه: “نتقدم بأحر التعازي القلبية إلى أسرة وآل جبريل وجميع رفاقه وأصدقائه، مسلمين بقضاء الله وقدره، سائلين المولى عز وجل أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان وأن يتغمد الراحل بواسع رحمته ومغفرته”.

الأمر الذي أثار غضب الكثير من مليشيات ومرتزقة “الوفاق” نتيجة تجاهل “السراج” مقتل عدد كبير من مليشياته اليوم الأحد إثر مواجهات مع القوات المسلحة، مما جعل أحد مليشيات “السراج” يكتب له “حد يقول للمريض السراج اليوم عندنا 12 شهيد هم أولى بالتعزية”.

وكالعادة واستمرارا لمسلسل التناقض الذي ينتهجه رئيس ما يسمى المجلس الرئاسي، فائز السراج، أدرك أنه أخطأ في حق مليشياته وسرعان ما قدم نعيا أخر لما أسماهم “شهداء معارك اليوم” داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

وقدم “السراج” تحية إجلال وتقدير لقتلاه ليسترضي من هاجموه من نشطاء المليشيات والمرتزقة على مواقع التواصل الاجتماعي، مقدما تحية إعزاز لما أسماهم “قوات الجيش الليبي”، والمساندين لهم من مليشيات مشاركين في “عملية بركان الغضب” بحسب النعي.

وادعى السراج خلال نعيه أن مليشياته يسطرون ملاحم البطولة بمختلف المحاور ويكبدون القوات المسلحة خسائر فادحة، ناسيا سقوط العشرات من مليشياته ما بين قتلى وأسرى بيد القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر.

وزعم “السراج” أن بطولات مليشياته وتضحياتهم أمام ما اسماه “العدوان الغاشم” يقربه من ساعة النصر، مدعيا حقه المشروع في الدفاع عن النفس، مؤكدا أن كل الإمكانيات مسخرة للرد ودحر المعتدين ليعود الأمن في إشارة إلى القوات المسلحة.



