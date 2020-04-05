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عماري زايد: مصر تتدخل بشكل سافر في الشأن الليبي لإذكاء الحرب

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – زعم عضو المجلس الرئاسي وزير التعليم المفوض محمد عماري زايد المقرب من مجالس الشورى الإرهابية إن “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) نسف كل الجهود السلمية بـ”هجومه على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) قبل عام وهذا يبين عدم إيمانه بالعملية السياسية والحوار حسب زعمه.

زايد وفي تصريح له نقلته قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا قال:”البعثة الأممية برئاسة غسان سلامة كانت تساوي بين المعتدي والمعتدى عليه، ولم يكن لها موقف واضح من الاعتداء والتزمت الصمت تجاهه وهو ما شجع حفتر على مواصلة عدوانه على طرابلس” حسب تعبيره.

وأشار زايد المقرب من مجالس الشورى الارهابية إلى أن حكومة الوفاق كانت تتوقع أن يكون لمصر وعي أكبر بعلاقتها الاستراتيجية مع ليبيا، متهماً الاخيرة بالتدخل بشكل سافر لإذكاء الحرب، حسب زعمه.

عضو المجلس الرئاسي المقرب من الجماعات الارهابية إختتم بالقول:” فرنسا لن تكون وسيطا ولا طرفا للحل في ليبيا فهي تتدخل سلبا في ليبيا وإن دول إقليمية في حالة حرب مع الوفاق وهي متورطة في الدم الليبي”، حسب تعبيره.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • إدارة الأمن العام تقوم بالقبض على مصريين قادمين من بنغازي يعجنون الخبز بأرجلهم داخل مخبز في مدينة الزاوية ليبيا ————- ⛔
    .youtube.com/watch?v=uGnFoq9U9VA

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  • متخلف عقليا يتصور انه يخاطب خرفان بلا ذرة عقل فجميع المخابز فى مصر وليبيا يتم العجن اليا واضح انك مسطول وغبى جدا ومثير للضحك

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  • يااخوانى ياحقير ياميبون شرف لمصر ولاى دولة عربية ان تدعم الجيش الوطنى المكلف من نواب الشعب والمدعوم من القبائل فى تحرير البلاد من الاحتلال التركى والمرتزقة الاتراك وحتى لو احتاج الى تدخل مباشر ولكن الجيش الليبى يتمسك بسيادة بلده ولم نرى اى قواعد ولاقوات مصرية رغم سهولة تحركهت وقدرتها على حسم المعركة بسرعة ولكن طالما الجيش الوطنى بسواعد اللببين قادر على تحقيق النصر الباهر الذى ازعج الاخوان ومصر مدينة للجيش الليبى فى حرب اكتوبر وعليها رد الجميل لتطهير ليبيا من اخوان الصهاينة المدعومين من قطرائيل اتفوووه عليك اخوانى حقير فلو طلب الجيش الليبى متوطعين مصريين لدعمه سيجد اكثر من عدد سكان ليبيا فى خلال ساعات قليلة !!!

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  • يااخوانى ياميبون انظر الى سيدك المعتوه فى تركيا يحتل اراضى الدول المجاورة فى سوريا والعراق بحجة الامن القومى ولكن مصر لم تفعل ذلك مع اى دولة مجاورة فمصر دائما تدعم حركات التحرر ضد الاحتلال الخارجى ولا تحتل احدا رغم ان مصر اقوى جيش عربى وافريقى واسلامى والتاسع عالميا والسادس فى القوة البحرية ومع ذلك ساهم فى بناء جيش وطنى قوى يعتمد على نفسه واصبح التاسع افريقيا ويتقدم على الجيش التونسى وهذا فخر لكل ليبى ومصيبة لكل اخوانى عميل يعمل كخلايا سرطانية لهدم الجيش الوطنى خدمة لقطرائيل ولكنهم واهمون فالجيش الوطنى الليبى يزداد قوة ويستقوى بشعبه وسنراه يتقدم فى مجال التصنيع العسكرى والاستثمار العسكرى لاستغلال الموارد المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتى وما تحصده مصر من قوة الجيش الوطنى الامن المشترك للبلدين والمنفعة المشتركة ولا مكان لكم الا فى السجون كالعادة ليس لانكم اخوان بل لانكم خونة بدليل ان مصر علاقتها طيبة مع حماس فى غزة وتحميها من اى محاولة عزو لغزة لان هذا يمس بالامن القومى المصرى لان العدوان الاسرائيلى سيؤدى الى احتياز الخائفين الحدود المصرية وكذلك فى ليبيا اى فوضى تؤثر على امن مصر التى سعت لتوحيد المؤسسات العسكرية ولكن الخوان اجهضوا جهود مصر بدور قذر من قطر

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