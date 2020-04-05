“مجلس مشائح ترهونة” يستنكر استهداف الطيران التركي لشحنة أدوية ويدعوا للاصطفاف خلف الجيش

رفض مجلس مشايخ وأعيان قبائل ترهونة المجاهدة، استهداف الطيران التركي لشحنة الأدوية والمعدات الطبية في مهبط ترهونة.

وقال المجلس فى بيان له اليوم الأحد، في الوقت الذي يعيش فيه العالم بأسره انتشار وباء كورونا القاتل ، وما تشكله هذه الجائحة من خطر حقيقي على الليبيين في ظل انعدام الإمكانيات ، ونظرا لانشغال القوات المسلحة والحكومة الليبية بمجابهة هذا الوباء، والدفع في اتجاه توظيف كل الامكانات للحيلولة دون انتشار هذا الفايروس، في هذا الوقت يسير أردوغان المعتوه بوارجه البحرية وطائراته لقصف المدن وقتل المدنيين، وقد استهدف الطياران التركي طائرة شحن كانت قد خصصتها الحكومة الليبية لنقل الأدوية والمعدات الطبية اللازمة لمجابهة فايروس كورونا في مدينة ترهونة ومنطقة النواحي الأربع.

وتابع البيان، إن مجلس مشايخ وأعيان ترهونة وهو يدين ويستنكر بأشد العبارات هذا العمل الجبان فإنه يعلن الآتي ،نحمل كامل المسؤولية للمجتمع الدولي الذي يشرعن على الليبيين حكومة عاجزة ومرتهنة وتعمل على قتل الحياة بكل معنيها، فأين حقوق الطفل والمرأة والعجزة من هذا القصف الشيطاني، كما طالب مجلس النواب في طبرق إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة التي من شأنها ترفع الحظر على تسليح الجيش الليبي ، من خلال تواصله مع الجهات الدولية، متابعا، نحن نواجه اليوم غزوا تركيا واضحا على بلادنا.

وأضاف البيان، ندعوا كافة القبائل الليبية إلى الاصطفاف مع القوات المسلحة العربية الليبية، والدعوة إلى رفع الغطاء الاجتماعي على كل من سولت له نفسه المساس بأمن البلاد، أو ساعد الأتراك ومرتزقتهم الإرهابيين على قتل الليبيين وتدمير ممتلكاتهم، متابعا، نطالب القائد العام للقوات المسلحة إلى العمل على استخدام حق الدفاع عن النفس الذي بات ضروريا وملحا، مؤكدا أن أبناء قبائل ترهونة لن يرهبهم أو يثني من عزائمهم القصف الجبان الذي استهدف شحنة الإمداد الطبي، فنحن واثقون من النصر بعون الله.