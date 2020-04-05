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الحكومة الليبية تنعى الدكتور محمود جبريل

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

نعت الحكومة الليبية الدكتور محمود جبريل رئيس المكتب التنفيذي بالمجلس الوطني الانتقالي، الذي وافته المنية في القاهرة.

وأوضحت الحكومة الليبية في بيان، اطلعت عليه صحيفة، «الساعة 24»،  أنه “ببالغ الأسى وعميق الحزن ننعى وفاة رئيس المكتب التنفيذي بالمجلس الوطني الانتقالي السابق الدكتور محمود إبراهيم جبريل الذي وافاه الأجل المحتوم بإحدى مصحات القاهرة إثر صراع مع مرض لم يمهله طويلا”.

وتابع البيان؛ ” تتقدم الحكومة الليبية رئيسا وأعضاء إلى أسرة وذوي الفقيد ورفاقه وزملائه بخالص التعازي وأصدق المواساة في هذا المصاب الجلل، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهمنا وأهله وذويه وكل محبيه جميل الصبر والسلوان”.

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الحكومة الليبية الدكتور محمود جبريل

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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