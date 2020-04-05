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«المسماري»: عرضنا على أقارب الدكتور محمود جبريل نقله إلى ليبيا ولكنهم فضلوا دفنه في مصر

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قدم الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، اليوم الأحد، تعازيه في وفاة رئيس تحالف القوى الوطنية الدكتور محمود جبريل الذي وافته المنية اليوم في أحد المستشفيات بالقاهرة، مؤكدًا: أنه «سيدفن في مصر»

وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد: إن «القائد العام قدم تعازيه لأهل الراحل وعرض عليهم نقل جثامنه إلى ليبيا وأن يدفن في أرض الوطن»، مضيفًا: «أقارب محمود جبريل رفضوا نقل جثمانه إلى البلاد ودفنه في جمهورية مصر العربية».

وكان مصدر مقرب من تحالف القوى الوطنية قد أكد في وقت سابق وفاة محمود جبريل رئيس التحالف صباح اليوم في إحدى مستشفيات القاهرة، متأثرًا بإصابته بكورونا (كوفيد-19)

ومن ناحية أخرى، أعلن «المسماري»، خلال المؤتمر، انه تم التصدي بقوة؛ لهجوم شامل على كامل قوات القيادة العامة، شنته المليشيات التابعة لحكومة الوفاق، مؤكدًا أنه تم “تدمير 25 آلية مسلحة تابعة لمليشيات الوفاق في الوشكة أول أمس الجمعة”، مشددًا في الوقت نفسه على أن قوات القيادة “ما زالت محافظة على الهدنة”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • أنتبهوا أيها الساده في معسكر الكرامه انتفضوا وقولوا لا لأستلام السوريين في الجبهات والمحاور وعلي شيوخ قبائل المدن المحرره مطالبة الجيش بعدم أستلام السوريين بتسليم أنفسهم للجيش فالمسلم يجب ان يكون كيّس وفطّن سوف تقوم المليشيات المتحكمه في طرابلس بتسليمك المريض بكورونا كنوع من الحرب فهم سلاح طالما في أجسادهم وباء وسوف تتعمد ان تسلمك السوري المصاب بفايروس كورونا لنشر هذا الوباء في الجيش و في مواطنين المدن المحرره لا يوجد تصرف مع المرتزقه السوريين إلا قتالتهم في المحاور لأنهم هم من اختاروا هذا المصير هم قادمون لقتالك وليس للسياحه او للتسليم عليك

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