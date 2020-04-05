«المسماري»: عرضنا على أقارب الدكتور محمود جبريل نقله إلى ليبيا ولكنهم فضلوا دفنه في مصر

قدم الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، اليوم الأحد، تعازيه في وفاة رئيس تحالف القوى الوطنية الدكتور محمود جبريل الذي وافته المنية اليوم في أحد المستشفيات بالقاهرة، مؤكدًا: أنه «سيدفن في مصر»

وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد: إن «القائد العام قدم تعازيه لأهل الراحل وعرض عليهم نقل جثامنه إلى ليبيا وأن يدفن في أرض الوطن»، مضيفًا: «أقارب محمود جبريل رفضوا نقل جثمانه إلى البلاد ودفنه في جمهورية مصر العربية».

وكان مصدر مقرب من تحالف القوى الوطنية قد أكد في وقت سابق وفاة محمود جبريل رئيس التحالف صباح اليوم في إحدى مستشفيات القاهرة، متأثرًا بإصابته بكورونا (كوفيد-19)

ومن ناحية أخرى، أعلن «المسماري»، خلال المؤتمر، انه تم التصدي بقوة؛ لهجوم شامل على كامل قوات القيادة العامة، شنته المليشيات التابعة لحكومة الوفاق، مؤكدًا أنه تم “تدمير 25 آلية مسلحة تابعة لمليشيات الوفاق في الوشكة أول أمس الجمعة”، مشددًا في الوقت نفسه على أن قوات القيادة “ما زالت محافظة على الهدنة”.