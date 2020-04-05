مصدر عسكري يروي ما حدث في محور وادي الربيع ويكشف خسائر الوفاق والجيش

شهد محور وادي الربيع جنوب العاصمة طرابلس الاحد، هجوما كبيرا لقوات الوفاق على مواقع الجيش الوطني الليبي الممثلة بالكتيبة 128 في المحور.

وأكد مصدر عسكري إن وضع محاور القتال جيد جدآ وأن قوات الجيش الوطني في انتظار تعليمات القيادة العامة من اجل تحرير العاصمة طرابلس من سيطرة الجماعات المسلحة والمرتزقة، مؤكداً أن ذلك اصبح قريبآ جدآ.

وبحسب المصدر فقد نجحت قوات الجيش الوطني في قوات الوفاق وذلك في مناورة عسكرية حيث تراجعت القوات، الامر الذي جعل قوات الوفاق يدخلون في كمين محكم، وبعد لحظات من دخولهم في الكمين اُعطي الامر للمدفعية والهاون التابعة للجيش بدك خط الامداد الخلفي لقوات الوفاق مما سبب حالة انهيار بين قوات الوفاق وفقدان السيطرة الكاملة، وبعد إتمام العملية الاولى انطلق افراد الكتيبة 128 مشاة للإقتحام والهجوم علي مواقع الوفاق من ثلاث محاور وانهاء الهجوم بالكامل.

ووفقا للمصدر فقد استطاعات قوات الوفاق من سحب عشرات القتلى والجرحى خلال محاولة التسلل مع ترك آلياتهم المدمرة في أرض المعركة، مضيفاً أن القوات المسلحة إستطاعت سحب عدد “9” جثاث تعود تبعيتها لقوات السراج وسحب “2” اليات مسلحة وأسلحة كانت بحوزتهم كما تم تدمير وأحراق آليتين مسلحة.

وقال المصدر أن حسابات قوات السراج نعت اليوم مقتل “16” عنصرا من بينهم القيادي”عمر الككلي” معاون المجلس العسكري ككلة بالاضافه الى “28”جريح من منتسبيهم في محور وادي الربيع كما اتهمت ايضآ السراج بالخيانة وعدم دعم محاورهم بالذخيرة والمال، وأنها السبب وراء انسحابهم وذالك حسب ما تم نقله على حساباتهم الشخصية، وفقاً للمصدر.

وأفاد المصدر أن آمر الكتيبة 128 الرائد ” حسن الزادمة” اعلن أن القوات المسلحة قامت باستكمال المهام وأن المواقع الجديدة والسابقة تحت السيطرة بالكامل.

وبحسب المصدر فقد بلغت خسائر الجيش الوطني قتيلين في هذا الهجوم من جنود الكتيبة 128.

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