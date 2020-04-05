شفاء طبيب ليبي يعمل في إسبانيا من فيروس كورونا

أعلنت السفارة الليبية لدى إسبانيا عن رجوع الدكتور حمزة حسين كعال، الطبيب الليبي في مستشفى مدريد الحكومي إلى العمل بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 منذ أسبوعين.

وقالت السفارة الليبية في منشور لها -“بصفحتها الرسمية على موقع فيس بوك”-الليلة أن الدكتور حمزة حسين كعال خضع للحجر المنزلى بعد اكتشاف المرض لديه وقدر الله له الشفاء من الفيروس.

وأشارت السفارة إلى أن الطبيب “كعال” أحد الأطباء المتعاونين مع السفارة الليبية بمدريد ويقدم يد المساعدة لكل أفراد الجالية الليبية في اسبانيا، وأصيب أثناء عمله وهو الآن في حالة تعافي تام من الفيروس.. وأضافت بأنه مثل يحتذى ووجه ليبي مشرف في اسبانيا.

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