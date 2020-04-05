عبدالله الثني يستنكر استهداف قوات الوفاق لطائرة شحن طبية لمواجهة كورونا في ترهونة

أخبار ليبيا24

أعرب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، عبدالله الثني، عن إدانته الشديدة للاستهداف المتكرر لشحنات المواد الطبية والغذائية والمحروقات التي ترسلها الحكومة للبلديات التابعة لها بالمنطقة الغربية من قبل الطيران التركي المسير لقوات الوفاق.

واستنكر الثني يوم الأحد استهداف طائرة شحن محملة بالمستلزمات الطبية لمواجهة وباء كورونا أثناء هبوطها في مدرج مهبط ترهونة، مؤكدًا أن الشحنة كانت لتجهيز العديد من المستشفيات لمواجهة وباء كورونا المستجد في مناطق غرب البلاد.

وقال الثني، “كان حري بحكومة العمالة التي تدعم الحشد الميليشياوي الإرهابي واستقوت بالطيران التركي المسير أن تلتفت هي للمستشفيات المتهالكة التي هي على مقربة منها، لكنها بدل ذلك استهدفت الشحن التي سيرت إليها لمواجهة الوباء”.

وكان الناطق باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، الرائد مجدي العرفي، أعلن الأحد، أن الطيران التركي المسير استهدف طائرة شحن طبية بمهبط مدينة ترهونة جنوب شرق العاصمة طرابلس، مشيرًا في مؤتمر صحفي إلى أن الطائرة كانت تحمل مستلزمات طبية ومعدات تجهيز لمراكز عزل خاصة بوباء كورونا لبلديات المنطقة الغربية.

وقبل عدة أيام أعلنت قوات الوفاق أنها دمرت ناقلات وقود قرب بني وليد، مدعية أن الناقلات كانت تنقل وقودًا إلى قوات الجيش بمحاور العاصمة طرابلس، الأمر الذي استنكرته الحكومة الليبية وأكدت أن الناقلات كانت ترسل محروقات للبلديات التابعة لها بالمنطقة الغربية.

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