العقوري يؤكد حرص مجلس النواب لتسهيل عمل منظمة الصحة العالمية في ليبيا لتجاوز جائحة كورونا

أخبار ليبيا24

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، لممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا، اليزابيث هوفمان، حرص مجلس النواب على تسهيل عمل المنظمة لأداء مهامها في مساعدة ليبيا من أجل تخطي جائحة كورونا.

أتى ذلك خلال بحثه معها هاتفيا يوم الأحد خطة المنظمة للاستجابة لوباء كورونا واستراتيجياتها لدعم ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا للصحة الليبية، والمساعدات التي تم تقديمها من المنظمة لمختلف مناطق ليبيا .

وأكد العقوري كذلك، على أهمية دعم خبرات منظمة الصحة العالمية للكوادر الطبية في ليبيا لمواجهة الوباء، مشيرا إلى وجوب أن تشمل خطة الاستجابة جميع مناطق ليبيا .

ووجه رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدعوة لممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا لزيارة بنغازي والاطلاع على استعدادات الجهات المختصة لمواجهة هذا الوباء، معربًا عن تقديره لمنظمة الصحة العالمية في ليبيا على مجهوداتها الكبيرة المبذولة لمساعدة الشعب الليبي في هذه الفترة الصعبة.

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