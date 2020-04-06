«بلدي صرمان» يشكل لجنة استشارية طبية لمجابهة فيروس كورونا

أعلن المجلس البلدي صرمان، تشكيل لجنة استشارية طبية تختص بمجابهة جائحة تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) بالنظر لأهمية وخطورة ما تمر به البلاد عموماً ومدينة صرمان على وجه الخصوص تحسباً لانتشار الوباء.

وأوضح المركز الإعلامي لبلدي صرمان، في إيجاز صحفي، أن اللجنة تهدف لإعادة تقييم مستوى الاستعدادات الطبية اللازمة لمواجهة الجائحة لمراجعة وتقييم كافة الخدمات الطبية التي تقدمها المرافق الصحية بالمدينة من خلال الاعتماد -لإدارة كافة المرافق- على لجنة استشارية من الأطباء ذوي الخبرة والكفاءة المطلوبة حسب متطلبات المرحلة.

وأكد المركز أن مهمة اللجنة تقديم الاستشارات الفنية الملزمة لكافة المرافق الصحية واللجان الطارئة بما فيها لجنة الأزمة لمجابهة وباء كورونا.