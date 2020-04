أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في وقت متأخر من الليل عن ألا إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بعد أن جاءت نتائج فحص عينات 18 حالة اشتباه سالبة، حسب ماجاء في البيان رقم “28” الذي أصدره المركز في حالات الاشتباه الجديدة كان قد استلمها المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع للمركز.

ودافع المركز الوطني لمكافحة الأمراض عبر تصريح لرئيس التواصل عن آلية عمله وملابسات عدة، حول تحديد أماكن الإصابات ومطالبة المواطنين والمهتمين على حد سواء من المركز بشفافية أكثر في تعامله مع الأرقام والاحصائيات أول بأول .. وآخر المطالبات توسيع دائرة الفحص عن الفيروس لتشمل أكثر عدد من المواطنين بين فئة المشتبه بإصابتهم نتيجة أعراض وإن كانت مشابهة وفئة أخرى تكون فيها الفحوصات عشوائية، حيث يرى خبراء أن قلة الإصابات المعلن عنا كل ليلة لاتعني حقيقة أرقام الحالات المصابة، فيما يشكو المركز من عدم وجود الكميات الكافية من مادة الفحص المخبري وضعف الإمكانيات.

The post ليلة بدون إصابات بالفيروس .. 18 عينة نتائجها سالبة appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية