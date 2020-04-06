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“أمن تاجوراء”..تحرير مواطن تم اختطافه إلى “القويعة”

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكنت عناصر إحدى الدوريات الأمنية المتحركة التابعة لفرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء من تحرير مواطن، تم اختطافه من قبل “تشكيل إجرامي” -حسب ما ورد في منشور لداخلية الوفاق- بإحدى الطرقات واقتياده مِن ثَم إلى مزرعة بمنطقة “القويعة”، شرقي طرابلس.

داهمت العناصر الأمنية المكان بعد سماع أصوات جلبة واستغاثة صادرة منه ليتم إنقاذ المواطن المختطف بتحريره والقبض على الجناة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالة المتهمين إلى مركز شرطة تاجوراء، لإستكمال بقية الإجراءات القانونية وتأتي هذه العملية، في إطار العمل اليومي للدوريات الأمنية- حسب ماذكرته الوزارة في منشورها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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