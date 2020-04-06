“أمن تاجوراء”..تحرير مواطن تم اختطافه إلى “القويعة”

تمكنت عناصر إحدى الدوريات الأمنية المتحركة التابعة لفرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء من تحرير مواطن، تم اختطافه من قبل “تشكيل إجرامي” -حسب ما ورد في منشور لداخلية الوفاق- بإحدى الطرقات واقتياده مِن ثَم إلى مزرعة بمنطقة “القويعة”، شرقي طرابلس.

داهمت العناصر الأمنية المكان بعد سماع أصوات جلبة واستغاثة صادرة منه ليتم إنقاذ المواطن المختطف بتحريره والقبض على الجناة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالة المتهمين إلى مركز شرطة تاجوراء، لإستكمال بقية الإجراءات القانونية وتأتي هذه العملية، في إطار العمل اليومي للدوريات الأمنية- حسب ماذكرته الوزارة في منشورها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية