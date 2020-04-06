“العليا لمكافحة كورونا” تتابع إجراءت الحجر الصحي في البلديات

عقدت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا في مدينة طرابلس اجتماعها الــ 15 لمتابعة الإجراءات التنفيذية المتخذة والتي في طريقها للتنفيذ لمجابهة الفيروس ومنها تتبع مشاريع الحجر الصحي في البلديات والأماكن المخصصة ومدى الإنجاز خاصة في المناطق الحدودية- حسب ما أوردته الصفحة الرسمية لوزارة الصحة بحكومة الوفاق.

وأحاط الممثل عن صندوق التضامن الإجتماعي ، بمعلومات مفصلة عن الأماكن التي تم الإنتهاء من تجهيزها وتسليمها للبلديات والمشاريع التي هي قيد الإنجازلاتزال.

واستمع المجتمعون لإحاطة مفصلة من مدير إدارة التفتيش والمتابعة في وزارة الصحة عن عمل المستشفيات وأقسام الطوارئ والإسعاف والمشاكل التي تواجه العناصر الطبية لمجابهة الفيروس مع رفع الملاحظات لتوصيات عاجلة إلى الجهات ذات العلاقة لمعالجتها، كما ناقشت اللجنة زيادة الدعم للعناصر الطبية والطبية المساعدة والفرق العاملة للتصدي للجائحة وتم تحويل تبيان بكل الاحتياجات الوقائية والاحترازية للجهات المختصة لتوفيرها.

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