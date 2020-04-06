تفاصيل الليلة الدامية التي عاشتها مدينة بني وليد

شهدت مدينة بني وليد ليلة الأمس حملة من القصف المكثف من قبل الطيران المسير التابع للوفاق، حيث شهدت جنوب بني وليد بمنطقة تنيناي الضربة الأولى عند الساعة 11 مساءً واستهدفت شاحنة للوقود.

أما الضربة الثانية فكانت في منتصف الليل واستهدفت شاحنتين تحملان ذخيرة إمدادات للجيش بوادي ميمون وأدت الى تدمير الشحنات.

وجاءت الضربة الثالثة على المدخل الشمالي للمدينة واستهدف البوابة الرئيسية عند الساعة الثالثة فجرًا وأدت إلى إصابة 5 أفراد من أعضاء الشرطة و2 من الجيش ببني وليد.

واستهدفت الضربة الرابعة عند الساعة 7 صباحًا بوابة دينار المدخل الشمالي لبني وليد وقصدت بشكل مباشر شاحنة وقود.

وتأتي هذه الضربات في تصعيد خطير لاستهدف مدينة بني وليد بكل هذا العدد من الضربات.