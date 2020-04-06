اخبار ليبيا الان

تفاصيل الليلة الدامية التي عاشتها مدينة بني وليد

تم النشر منذُ 8 ساعات
تعليقات
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

شهدت مدينة بني وليد ليلة الأمس حملة من القصف المكثف من قبل الطيران المسير التابع للوفاق، حيث شهدت جنوب بني وليد بمنطقة تنيناي الضربة الأولى عند الساعة 11 مساءً واستهدفت شاحنة للوقود. 

أما الضربة الثانية فكانت في منتصف الليل واستهدفت شاحنتين تحملان ذخيرة إمدادات للجيش بوادي ميمون وأدت الى تدمير الشحنات. 

وجاءت الضربة الثالثة على المدخل الشمالي للمدينة واستهدف البوابة الرئيسية عند الساعة الثالثة فجرًا وأدت إلى إصابة 5 أفراد من أعضاء الشرطة و2 من الجيش ببني وليد. 

واستهدفت الضربة الرابعة عند الساعة 7 صباحًا بوابة دينار المدخل الشمالي لبني وليد وقصدت بشكل مباشر شاحنة وقود. 

وتأتي هذه الضربات في تصعيد خطير لاستهدف مدينة بني وليد بكل هذا العدد من الضربات.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • لقد حفروا قبورهم بأيديهم بن وليد ورفلة كانت تنأى بنفسها عن الحرب ولم تدخلها اما الان سوف يكون الوضع مختلف استعدو يا سراج وزمرته من الاخوان والمصاريت

    رد

  • ماعندي ما أقول غير اللي منه بيده ربي يزيده وأقول (يستاهل عديم الرأي الكفخ نين عينه تنتفخ ) الجيش فرط في تفوقه وأتخذ موقف المتفرج علي المليشيات وهي تستلم أمدادات عسكريه أستعدادا للحرب في الوقت نفخ رؤس الجيش ببيانات رصدنا وصول أسلحه رصدنا وصول مرتزقه في وقت كان المواطن الداعم للجيش سماع كلمة أستهدفنا طائرة شحنه أثناء افراغ حمولتها في مصراته أو أستهدافنا سفينه أثناء افراغ حمولتها في طرابلس ولكن المخيب للآمال الذي قد سمعناه هو وافق جيشكم علي الهدنه أي هدنه يا بشر ومع مَن مِن خلق الله مع الارهابيين الذين لا عقيده ولا دين

    رد