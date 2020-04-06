«القايد»: «الروس» و«الجنجويد» انسحبوا أمام ضربات «سلاحنا الجوي»

قال ناصر القايد، مدير ما يعرف بـ «إدارة الشئون المعنوية بالمنطقة الوسطى»، التابعة لـ«حكومة السراج»، إن: “هناك تقدمات في بعض المحاور، ونفسح المجال لسلاح الجو (الطيران التركي المسير الذي تشغله غرف عمليات تركية في مصراتة وامعيتيقة وزوارة) لاستهداف تجمعات قوات حفتر، وتجفيف منابع الإمدادات إليهم، مما سيضطر هذه القوات إلى الاستسلام إذ لن تقاوم كثيراً، وقاعدة الوطية أصبحت خارج الخدمة، حيث يتم قصفها بشكل يومي منذ عملية عاصفة السلام، لذلك تصل الإمدادات الآن إلى ترهونة ليتم توزيعها على باقي المحاور” على حد زعمه.

أضاف “القايد” في مداخلة تلفزيونية مع قناة “ليبيا الأحرار” – الذراع الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا – مساء أمس الأحد: “طيران السلاح الجوي يسيطر على المنطقة الغربية بالكامل، ويتعامل مع أي تحركات مشبوهة، لكنه يختار أهدافه الأهم فالأقل أهمية، ويقوم بالاستهداف في حالة التحركات، ويقدم المساندة في بعض المحاور، إلى جانب تقصي أي تحرك لهذه القوات، وقد حقق تقدمات جيدة خلال الأيام الأخيرة وفق خطة مدروسة، حتي تتمكن قواتنا البرية من التقدم” على حد قوله.

وواصل “القايد” مزاعمه: “الروس والجنجويد انسحبوا وتقهقروا إلى الخلف، وحاولوا يتخفوا في مواجهة سلاحنا الجوي، وهذا جيد، وقوات حفتر في جنوب طرابلس أغلبهم مليشيات ترهونة، يستميتون في القتال لأن ليس لهم نصير، ومع الوقت سيخسرون مواقعهم، وقواتنا تستطيع التقدم لكن نؤخر ذلك لاستنزاف تلك القوات المعادية، لإفساح المجال لسلاح الجو” على حد قوله.

وتابع “القايد”: “تقدمنا في محاور الرملة ووادي الربيع والمطار والتكبالي، لكن التكتيك العسكري يستلزم التريث، وهناك مواقع كثيرة استعدناها خلال الأيام الأخيرة، وقوات حفتر داخل المطار محاصرة تقريباً. الجفرة أيضاً تتعرض لبعض ضرباتنا بهدف قطع الإمداد إليها، وسنستهدف مهابط الطيران في ترهونة وبني وليد، وبالتالي التمركزات الخاصة بقوات حفتر أفضل لها الإنسحاب بدلاً من القضاء عليها بالكامل” على حد تعبيره.