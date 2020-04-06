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مكتب الزكاة يوزع سلات غذائية مجانية في شحات

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شرع مكتب الزكاة في مدينة شحات بتوزيع سلات غذائية على الأسر المحتاجة في المدينة من أجل التخفيف من أعباء الحياة اليومية على أسر من ذوي الدخل المحدود.

واحتوت السلة على سلع غذائية أساسية بعد أن قام أحد رجال الأعمال في المدينة بتوفيرها، مساهمة منه في تسهيل فرض حظر التجول بالمدينة.

وفي إطار عمل صندوق الزكاة كان قد ساهم سابقا في صرف منح مالية للعائلات المحتاجة ودعم الحرس البلدي بتوفير مواد معقمة وبعض المنظفات ليتمكن من تأدية واجبه في ظل هذه الظروف.

عمل كبير يقوم به الصندوق في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد لاسيما في مجابهة وباء كورونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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