مكتب الزكاة يوزع سلات غذائية مجانية في شحات

شرع مكتب الزكاة في مدينة شحات بتوزيع سلات غذائية على الأسر المحتاجة في المدينة من أجل التخفيف من أعباء الحياة اليومية على أسر من ذوي الدخل المحدود.

واحتوت السلة على سلع غذائية أساسية بعد أن قام أحد رجال الأعمال في المدينة بتوفيرها، مساهمة منه في تسهيل فرض حظر التجول بالمدينة.

وفي إطار عمل صندوق الزكاة كان قد ساهم سابقا في صرف منح مالية للعائلات المحتاجة ودعم الحرس البلدي بتوفير مواد معقمة وبعض المنظفات ليتمكن من تأدية واجبه في ظل هذه الظروف.

عمل كبير يقوم به الصندوق في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد لاسيما في مجابهة وباء كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية