«لجنة أملاك الدولة» تراجع العقود السابقة في «بنغازي»

باشرت لجنة تصحيح إجراءات التصرف في أملاك الدولة ببلدية بنغازي أعمالها بديوان البلدية برئاسة رئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر عمران بوجواري وعضوية وكيل وزارة العدل خالد نجم ورئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة فرج قعيم ومدير مكتب مصلحة أملاك الدولة بنغازي عبدالرحيم بوعظمات.

بدأت اللجنة بدارسة العقود والتخصيصات السابقة للتأكد من أن الإجراءات المُتخذة حيال العقارات المملوكة للدولة الليبية وفقاً لما نصت عليه القوانين ذات العلاقة وإعداد تقرير مُفصل عن كل عقار على أن يتضمن سند الملكية والوصفة الفنية وجميع المعلومات المُتعلقة به وصحة الإجراءات من عدمة ،على أن تُحال بشكل دوري إلي رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية لإتخاذ مايلزم حيال تصحيح الأوضاع القانونية لهذه العقارات .

والجدير بالذكر أن هذه اللجنة تم تكليفها بموجب تعليمات رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني بهدف تصحيح إجراءات أملاك الدولة .