مستجدات عسكرية متسارعة بمحاور القتال في طرابلس

ما يزال القتال متواصلاً في المحاور داخل طرابلس وأيضاً في البؤر الأخرى مع تحليق للطيران التركي الخارج من معيتيقة ومصراتة.

وبالأمس، كان الاهتمام منصباً على محور وادي الربيع، الذي يعتبر محوراً دفاعياً فقط للجيش الوطني ويسهل تقدمات محاور عين زارة وصلاح الدين ومشروع الهضبة وطريق المطار.

وحاولت التشكيلات المسلحة بكل جهدها التقدم في المحور وخلخلة دفاعات الجيش لكن خسائرها كانت صادمة، إذ فقدت أكثر من 14 شخصاً في إحصائية مختلف عليها حيث أن مصادر تحدثت عن أن عدد القتلى في صفوفهم قد فاق الـ20 .

وفي المحاور الأخرى، شهد محور السدرة هو الآخر اشتباكات متقطعة حيث ما يزال كل طرف في مكانه، أما في محور رابش بوسليم فالجيش لم يتقدم مع استمرار سقوط القذائف في العمق الآهل بالسكان وإطلاق قذائف الهاوزر من غابة النصر.

هذه التطورات فضلاً عن اشتباكات في القره بوللي صاحبها تحليق للطيران التركي الذي استهدف شحنة أدوية أرسلتها الحكومة الليبية للمستشفيات في بعض المدن والبلدات بالمنطقة الغربية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المتفاقمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية