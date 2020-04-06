السفير الصيني ببوركينا فاسو: ليبيا من الدول المستهدفة بمساعداتنا لمواجهة كورونا

ناقش، أمس الأحد، بعاصمة بوركينا فاسو واغادوغو، القائم بأعمال سفارة ليبيا ببوركينا فاسو عبدالرحمن بوخمادة، مع السفير الصيني ببوركينا فاسو تسريع تقديم المواد الطبية والامكانيات التقنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل فيس بوك، أشار السفير الصيني إلى الخطة الناجحة التي انتهجتها حكومة الصين بعزل مقاطعة بالكامل و توفير المستشفيات بسرعة قياسية لاحتواء انتشار الفيروس.

وقال السفير الصيني، إن بلاده بدأت تعيد نشاطها الإنتاجي، موضحا أن من بين أولوياتها إنتاج المواد الخاصة بمواجهة الفيروس، آملا أن تُحشد الإمكانيات الليبية لمواجهة هذه الجائحة، مؤكدا على دور منظمات المجتمع المدني للاضطلاع بدورها عن طريق تعبئة الجهود والموارد إلى جانب الجهات الحكومية و توجيه المواطنين للالتزام بالتعليمات الخاصة لمكافحة انتشار الفيروس.

وبيّن، أن الصين قد شرعت في تقديم المساعدات للدول الافريقية عن طريق مؤسسة ((جاك ما))، وأن شحنات من المعدات بدأت في الوصول إلى اثيوبيا ليتم توزيعها على الدول الإفريقية، لافتا، إلى أن ليبيا أحد الدول المستهدفة بهذه المساعدات.

من جانبه، أشاد القائم بالأعمال بما بذلته الصين من مجهودات لاحتواء هذا الفيروس في الصين مؤكدا أن هناك اتصالات مباشرة على مستوى وزارة الخارجية مع الجانب الصيني.

وأكد بوخمادة، أن اللقاء يأتي بغرض تعزيز التواصل، مشيرا إلى أن هناك حاجة عاجلة لوصول هذه المعدات والتقنيات في الوقت المناسب، لاستخدامها في مواجهة هذه الجائحة.

وشدد بوخمادة، على أهمية تسريع الاجراءات و أهمية عامل الزمن في مكافحة هذه الجائحة.