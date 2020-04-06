بوسبيحة: الجنوب الليبي يفتقر للمخزون السلعي

أكد رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن الجنوب، علي مصباح أبوسبيحة أن الجنوب الليبي يعاني تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في ظل نقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي وزيادة المخاوف من انتشار وباء كورونا.

وقال أبوسبيحة في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إنه لا يوجد في المنطقة “أي مخزون سلعي ما أدى إلى الارتفاع الجنوني في الأسعار إضافة إلى انعدام الوقود في المحطات وإن وجد فإن سعره يكون ثلاثة أضعاف السعر الرسمي ما يضطر المواطنين للجوء إلى شراء الوقود من السوق الموازي بسعر 3 دينار لوقود البنزيل والديزل 4 دينار فيما أسطوانات الغاز يقدر سعرها بـ 300 دينار في ظل نقص السيولة وانقطاع الكهرباء يوميا من 3 إلى 4 ساعات يوميا”.

وأشار أبو سبيحة إلى توقف “النشاط الاقتصادي داخل المنطقة وانتشار البطالة بين الشباب الذين اضطروا للعمل مع عصابات الهجرة غير الشرعية أو المتاجرة في الممنوعات أو الانضمام لصفوف المقاتلين في الحرب”.

ولفت أبوسبيحة إلى انعدام وجود السلطات الرسمية سواء من شرق ليبيا أو غربها في الجنوب الذي يحتمل أن يواجه مجاعة إذا استمر هذا الوضع لأشهر خاصة وأنه لا توجد في الجنوب نشاطات اقتصادية باستثناء النشاط الزراعي الذي تضرر كثيرا من العام الماضي جراء انقطاع التيار الكهربائي داعيا المنظمات الدولية وخاصة منظمة الصحة العالمية لمساعدة الجنوب مؤكدا أنها فعلا قدمت مساعدات لكنها لا تفي بكامل احتياكات المنطقة.