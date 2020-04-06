أجهزة الرقابة تركز على محلات اللحوم في درنة

قام مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية في مدينة درنة، برفقة أعضاء جهاز الحرس البلدي، بجولة توعوية تفتيشية على بعض محلات بيع اللحوم الواقعة بسوق الصحابة، حيث أعطيت بعض الملاحظات لأصحاب المحال وسيتم متابعتها من قبل المفتشين بشكل دوري ومستمر.

وقال رئيس قسم الرقابة الداخلية بمركز الرقابة على الأغذية، الدكتور الوافي المنصوري، لقناة 218، إن أغلب اللحوم غير خاضعة للكشف الدقيق وطريقة عرض بعضها خاطئة، مشددا على ضرورة الالتزام بختم الطبيب المختص على اللحوم بعد الكشف عليها.

بدوره، أشار مدير مكتب الأغذية والأدوية الأستاذ أشرف سلامة، إلى أنه من خلال هذه الجولة سيتم إحالة تقارير مفصلة للجهات الضبطية ذات الاختصاص.

وفيما يخص سوق الخضروات والفواكه فهي بحالة جيدة كما يتصف السوق بشكل عام بمحافظته على نظافة المكان.

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