السراج يطلع على آخر المستجدات لمواجهة مخاطر وتداعيات فيروس كورونا

أخبار ليبيا24 – متابعات

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الإثنين، اجتماعاً مع اللجنة الوطنية العليا لمجابهة جائحة فيروس كورونا.

وبحث الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس في طرابلس بحضور رئيس وأعضاء اللجنة، تفاصيل وآليات تنفيذ ما اتخذ من إجراءات وتدابير احترازية وعلاجية ووقائية في قطاع الصحة وقطاعات الدولة كافة لمواجهة مخاطر وتداعيات وباء كورونا المستجد.

وأطلع السراج، على التجهيزات التي تم توفيرها حتى الأن وتشمل أجهزة التشخيص المخبرية وأجهزة التنفس الصناعي والمستلزمات الطبية الوقائية، ومواقع العزل والحجر الصحي بمختلف المناطق، بحسب ما نشر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

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