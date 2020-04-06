مجموعة مسلحة تقطع المياه عن طرابلس ومدن أخرى

أعلنت إدارة منظومة الحساونة سهل الجفارة في جهاز النهر الصناعي، توقف ضخ المياه من حقول آبار المياه .

وأرجعت إدارة المنظومة سبب التوقف إلى قيام مجموعة مسلحة باقتحام موقع الشويرف وإجبار العاملين على غلق كافة صمامات التحكم بالتدفق، وإيقاف تشغيل آبار الحقول إلى حين تحقيق مطالبهم .

وذكرت إدارة المنظومة أن هذا العمل سيترتب عليه انقطاع المياه هذه الليلة على المدن التي مصدر مياهها المسار الأوسط ومنها (بني وليد، ترهونة، طرابلس والمناطق المجاور لها)، وتوقف إعادة ضخ المياه لمدينة غريان وبعض مدن الجبل الغربي الذي كان مبرمجا ضمن خطة التشغيل هذا الأسبوع.

وأكدت إدارة الجهاز أنها جهة خدمية تقدم خدمة الإمداد المائي لكافة المواطنين وتطالب الجهات الأمنية والعسكرية بالدولة بتحمل مسئوليتها لحماية حقول آبار المياه ومحطات التحكم ومسارات أنابيب المياه بالمنظومة .

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