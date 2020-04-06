

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

06 April, 2020

قال استاذ العلوم السياسية بجامعة بنغازي البروفيسور ميلاد الحراثي ،إنه في ظل الانظار المتسارعة إلى توظيف جائحة كرونا ونظريات الجيوبولتكس إلى اعادة تشكيل الجغرافيا السياسية في العالم ،فإن السؤال الأبرز اليوم ،هو “كيف سيتعامل قادة العالم مجددا مع تعقيدات وتحديات جائحة السياسة الدولية المعاصرة ؟و هل سوف يتم توظيف جائة كورونا الي تشكيل الجغرافيا السياسية في العالم؟

وقال الحراثي إن “معظم الدول واجهت أزمات عالمية من قبل ، من الحروب الصلبة والحروب التاعمة ، إلى الركود الاقتصادي العميق، والازمة المالية العالمية لسنة 2008، ، وتهديد الحرب النووية والجرثومية الوشيكة، والغزو، واسقاط الانظمة بالقوة، الي نشوء دول وطنية جديدة، والتي غيرت الجغرافيا السياسية برمتها، في السودان واسيا والبلقان، ودول اختفت من الجغرافيا، وحتى الأوبئة العالمية اليوم، الي تطبيقات ” الربيع العربي” لسنة 2011، لطالما كانت الكيفية التي يقود بها قادة تلك الدول في الداخل والخارج والقرارات، والمواقف التي اتخذوها ويتخذونها ، خلال لحظات قيادتهم لدولهم، ودورهم في العالم.

ما هي صفات القيادة التي أدت إلى أفضل النتائج في مسائل السياسة الخارجية والأمن والوطني باسم رعاية المصالح العليا لتلك الدول ومحاربة الارهاب، والتطرف ؟

وكيف سوف يتعامل قادة العالم مجددا مع تعقيدات وتحديات جائحة السياسة الدولية المعاصرة ؟ في ظل الانظار المتسارعه الي توظيف جائحة كرونا ونظريات الجيوبولتكس الي اعادة تشكيل الجغرافيا السياسية في العالم ؟”