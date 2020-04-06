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بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

06 April, 2020

أصدر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا عبد الرزاق الناظوري قرارا يقضي بتشكيل لجنة تعنى بالتنسيق مع شركات الاتصالات لتفعيل كل التطبيقات التي من شأنها توفير الخدمات للمواطنين وذلك للتقليل من الإصابة بجائحة كورونا.

وبحسب القرار رقم 7 لسنة 2020 فإن اللجنة تعنى بتقييم التطبيقات المشار إليها وابداء الملاحظات الفنية بشأنها مع التنسيق بين معدي التطبيقات والبرمجيات والجهات ذات الصلة بتفعيلها ودراسة المقترحات والخطط المتعلقة بالاتصالات والشبكات والبرمجيات وإبداء الرأي الفني بشأنها والتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية العاملة لتفعيل تطبيقات الدفع الالكتروني والتنسيق مع اللجان الرئيسية واللجان الفرعية ولها أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة به.