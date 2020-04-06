اسقاط طائرتين تركيتين وتدمير مخزن ذخير ببوقرين شرق مصراته

أسقطت الدفاعات الجوية بالقوات المسلحة اليوم طائرتين مسيرتين تركيتين بمنطقتي الوشكة وبوقرين،

وأعلنت شعبة الإعلام الحربي إسقاط طائرة تركية مسيرة في منطقة بوقرين شرق مدينة مصراتة من قبل منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة، من جانبه قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة إنه تم إسقاط طائرة أخرى بمنطقة الوشكة، وأوضحت الشعبة أن الطائرة المسيرة خرجت من الكلية الجوية بمصراتة، وحاولت استهداف تمركزات الوحدات العسكرية.

وفي السياق ذاته قالت الشعبة إن مقاتلات السلاح الجوي استهدفت مخزنا للأسلحة والذخائر في منطقة بوقرين شرق مصراتة وقامت بتدميره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا