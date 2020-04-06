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تفاصيل شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

كشف مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين بشير النجار، مساء اليوم الإثنين، تفاصيل شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا.

وأعلن مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، مساء اليوم، في مؤتمر صحفي، رسميا شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن التباعد الاجتماعي والالتزام بالحجر المنزلي أولى خطوات تقليل انتشار الفيروس.

ولفت بدر الدين النجار، إلى أن قرار حظر التجول لمدة 24 ساعة يعتمد على تطور الوضع الوبائي.

ومن جانبه، أكد الطبيب المعالج لحالات الإصابة بفيروس كورونا الدكتور عبدالنبي الرايس، أنه تم إعلان شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا بعد التأكد من سلبية تحليل عينتين بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأشار مدير إدارة الطوارئ الدكتور توفيق حريشة، أن الحالة الثانية تتماثل هي الأخرى للشفاء وننتظر نتاجئ التحليل من قبل المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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