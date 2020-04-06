«قرادة»: العدوان الجائر على طرابلس يُعيق السلام ومكافحة كورونا

في تجاهل متعمد للانتهاكات التركية، والجرائم التي يرتكبها الطيران المسير وأخرها استهداف المدنيين بمدينة بني وليد، واصل إبراهيم موسى قرادة، سفير ليبيا السابق لدى السويد والدنمارك ولبنان، دعمه لمليشات حكومة الوفاق، واصفا عملية تحرير طرابلس بالعدوان الجائر، مدعيا أن وباء كورونا يحتاج إلى وقف عملية تحرير العاصمة لمكافحته، على حد قوله.

وقال “قرادة” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إن الأولويات المتوازية في ليبيا تكون بمقاومة الهجوم الجائر على طرابلس حتى ارتداعه، وتوقف الحرب المدمرة، من أحل تحقيق الاستقرار والسلام، متجاهلا العدوان التركي وجرائم المرتزقة السوريين والمليشات.

وزعم قرادة، أن الالتزام الرسمي والتضامن الشعبي في مواجهة جائحة كورونا مهم لحماية السكان ومعالجة المرضى، لافتا إلى أن الجميع عليه التخفيف الفعلي عن مقاساة الناس المعيشية ومعاناة النازحين والمتضررين وضعاف الحال.

وأشار- ضمن أولوياته- إلى أن الإدارة الحريصة الرشيدة لأموال وأرصدة ليبيا يضمن تواصل الحياة- في أشارة إلى أزمة المجلس الرئاسي مع الصديق الكبير، مطالبا بتمكين وتقوية اللامركزية والإدارة للمحلية، صيانة ودعم حرية الرأي والتعبير، على حد زعمه.