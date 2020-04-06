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«الغويل»: هناك حالات كورونا كثيرة في المنطقة الشرقية ويخفيها «حفتر والناظوري»

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال المحلل الأمريكي الليبي، والمقرب من “حكومة السراج” حافظ الغويل، إن المنطقة الشرقية يوجد بها حالات كثيرة مصابة بفيروس كورونا المستجد ويخيفها «حفتر»- في إشارة إلى قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر- والناظوري- في إشارة إلى رئيس الأركان العامة للقوات المُسلحة رئيس اللجنة العُليا لمُكافحة وباء كورونا الفريق عبدالرازق حسين الناظوري، على حد زعمه.

وادعى حافظ الغويل، “الغويل” المقيم في الولايات المتحدة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “توتير”:” هناك حالات كورونا كثيرة في المنطقة الشرقية ويخفيها حفتر والناظوري واللجان التابعة لهما”، موضحا أن تلك المعلومات حصل عليها من مصدر أمني أمريكي مسؤول”، على حد قوله.

وأعلن المركز الوطنى الليبى بمكافحة الأمراض، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الإثنين، إلى 19حالة، بعد إصابة حالة جديدة قبل ساعات ومنهم حالة وفاة، جميعهم من العاصمة طرابلس وضواحيها.

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إصابات الإخفاء المنطقة الشرقية الناظوري حافظ الغويل حفتر كورونا ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • احر التعازي للمجرم اردوغان في حكومة الوفاق والنفاق الوطني وكذلك نتقدم بالتعازي والشوم لكل الخونة الذين معهم من الليبيين الذين مردوا على النفاق والخيانة والذل والخبث والتاريخ ايسجل لهم كل بصمات العار

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  • وكيف يخفى مثل هذا الموضوع ياحمار دون ان تظهر الحالات فى المستشفيات وتظهر امام الجميع

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  • كل الاخوان اغبباء جدا فى كلام ولانهم يتنفسون الكذب فانهم يسئون الظن بالاخرين ولو كان هناك اى حالات فان الجيش الوطنى سيعلن عنها ولن يخفيها ولكن كما راينا اعجاز عسكرى للجيش الوطنى الذى يسحق الخوارج نرى رحمة الله بالمنطقة الشرقية ومرور الكورونا على ارض الكرامة بردا وسلاما

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  • والله لا انت حافظ ولكن عويل انت فار منافق لما حفتر بوك وماستفتدش منه جاي توا تنشر في اكاذيبك

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