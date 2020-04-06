«الغويل»: هناك حالات كورونا كثيرة في المنطقة الشرقية ويخفيها «حفتر والناظوري»

قال المحلل الأمريكي الليبي، والمقرب من “حكومة السراج” حافظ الغويل، إن المنطقة الشرقية يوجد بها حالات كثيرة مصابة بفيروس كورونا المستجد ويخيفها «حفتر»- في إشارة إلى قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر- والناظوري- في إشارة إلى رئيس الأركان العامة للقوات المُسلحة رئيس اللجنة العُليا لمُكافحة وباء كورونا الفريق عبدالرازق حسين الناظوري، على حد زعمه.

وادعى حافظ الغويل، “الغويل” المقيم في الولايات المتحدة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “توتير”:” هناك حالات كورونا كثيرة في المنطقة الشرقية ويخفيها حفتر والناظوري واللجان التابعة لهما”، موضحا أن تلك المعلومات حصل عليها من مصدر أمني أمريكي مسؤول”، على حد قوله.

وأعلن المركز الوطنى الليبى بمكافحة الأمراض، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الإثنين، إلى 19حالة، بعد إصابة حالة جديدة قبل ساعات ومنهم حالة وفاة، جميعهم من العاصمة طرابلس وضواحيها.