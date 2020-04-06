طقس ليبيا: توقعات الاحوال الجوية والامطار والحرارة والبحر ليوم الثلاثاء

توقع خبراء الارصاد في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا ليوم الثلاثاء ان تتهيئ الفرصة خلال هذه الليلة ويوم الثلاثاء لهطول أمطار متفرقة تهم مناطق الشمال الشرقي خصوصاً الجبل الأخضر وبدرجة أقل سهل بنغازي وباقي المنطقة مع كميات متفاوتة وقد تكون غزيرة محلياً تتجاوز 15 مليمتر بأماكن محدودة.

وبحسب التقرير تكون السماء غائمة جزئياً بباقي مناطق الشمال (الشمال الغربي والخليج) مع احتمالية (ضعيفة) لهطول أمطار خفيفة. أما بالجنوب فالأجواء صافية في المجمل.

وتوقع التقرير ان تميل درجات الحرارة للانخفاض بالجبل الأخضر حيث قد لا تتجاوز 13 درجة، ويتراوح أقصاها من 15 إلى 20 مئوية بباقي مناطق الشمال… أما بالوسط والجنوب فالحرار من 21 إلى 27 مئوية.

فيما تكون حركة الرياح في مجملها من القطاع الشمالي بين الخفيفة والمعتدلة السرعة.

وتكون حالة البحر مائل للاضطراب بأغلب الساحل مع ارتفاع موج يتراوح من 1 إلى 1.75 متر، عد بأقصى السواحل الغربية حيث يكون قليل الاضطراب ولا يتجاوز الموج 0.75 متر.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة بإذن الله:

المنطقة الغربية مابين 14°- 19° درجة

المناطق الوسط والجنوب مابين 19°- 31° درجة

المنطقة الشرقية والجبل الاخضر مابين 10°- 18° درجة.

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