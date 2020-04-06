بعد ساعات من قصف مدينته بالطيران التركي.. عميد بني وليد يلتقى «معيتيق» في طرابلس

ظهر عميد بلدية بني وليد “سالم انوير” في فيديو بثه المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق صباح الإثنين، حيث شارك في إحدى الاجتماعات بمقر رئاسة الوزراء في طريق السكة، برئاسة نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق، مع عمداء البلديات الموالية للمجلس الرئاسي، من اجل الحصول على دعم مالي لمواجهة جائحة فيروس كورونا .

وتتزامن مشاركة ” سالم انوير ” في الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس الرئاسي المدعوم من تركيا وقطر والمليشيات المسلحة من ابرزها التي نفذت القرار رقم 7 باجتياح مدينة بني وليد ، بعد عدة انتهاكات نفذها الطيران المسير التركي الذي اقلع من قاعدة معيتيقة التي تقع تحت سيطرة المجلس الرئاسي وغرفة عمليات القوات الخاصة التركية.

ورغم الإدانة الواسعة والغضب الشعبي لجرائم العصابات التركية بحق الشعبي الليبي واستهداف العزل والمدنيين، وعلى رأسهم المجلس المجلس التسييري لمدينة بني وليد، إلا أن سالم انوير عميد البلدية، شارك في اجتماع الداعمين للعصابات الإرهابية والمليشيات والمرتزقة السوريين تحت شعار «مواجهة كورونا» .

وتواصل قصف الطيران التركي المسير، على مدينة بني وليد، خلال الساعات الماضية ما أدى إلى وقوع إصابات بين المدنيين، بحسب ما أكده شهود عيان، الذين أكدوا أن الطيران التركي المسير شن 11 غارة على منطقتي تنيناي وأشميخ جنوب بني وليد وهو مجموع غارات في 72 ساعة الماضية .

فيما أدان المجلس التسييري لمدينة بني وليد، المكلف من قبل رئيس الحكومة الليبية ” عبدالله الثني ” بأشد العبارات القصف الذي وصفه بالهمجي الذي تعرضت له المدينة خلال يومي 5 و 6 إبريل، والذي استهدف شاحنات نقل الوقود واستهداف الطيران التركي لمدينة بني وليد.

وأضاف البيان الذي اطلعت «الساعة 24» على نسخة منه، أنه تم “قصف احدى الشاحنات بالقرب من مساكن الأمنيين بمنطقة إشميخ، وكذلك تم استهداف شاحنة أخرى ببوابة وادي دينار والتي تؤمن المدينة عن طريق أفراد مديرية الأمن وبعض المتطوعين لتعقيم المسافرين والعابرين عن طريق المدينة، مما أدى إلى وقوع جرحى منهم”.

وتابع البيان، إن “المجلس يحمل القبائل في المنطقة الغربية والمتحالفة مع حكومة الفرقاطة، والمدعومين من الحكومة التركية المسؤولية القانونية والأخلاقية لهذا القصف المتعمد للمدينة”، لافتا إلى أنه ” في الوقت الذي يبارك فيه المجلس انتصارات القوات المسلحة بمدينة طرابلس فإنه يستغرب من حكومة الفرقاطة قيامها بتعمد قصف مدينة بني وليد وترويع أهلها، حيث أن القوات المسلحة الليبية تقاتل وتحارب الإرهاب في أبو سليم وعين زارة وتاجوراء، ومما يدل على تهاوي هذه المليشيات أمام القوات المسلحة الليبية”.

وأوضح البيان، أن “المجلس يؤكد على أن أهالي بني وليد لم لن يرهبهم قصفكم ولم تركع بني وليد في أي عام من السنوات 2011 أو خلال القرار رقم (7) الظالم أ الآن ليتم استهدافها لغرض خضوعها لحكومة الأتراك والعملاء والمدعومين من تركيا”.

وأشار البيان إلى أن “المجلس يحمل المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان كل تبعات هذا القصف اللامبرر، ضد ما تقوم به المليشيات المدعومة من تركيا من قصف للمدنيين ونقاط تأمين المدينة”.

وختم البيان، موجهًا التحية، لكل الشرفاء الذين وقفوا ضد هذه المليشيات وكذلك، التحية أبناء المدينة الذين تعرضوا لهذا القصف من أفراد مديرية الأمن والقوات المساندة للقوات المسلحة والمتطوعين، ونسأل الله الشفاء العاجل لهم جميعًا، كما يحيي المجلس القوات المسلحة العربية الليبية وانتصاراتها ضد المليشيات المدعومة من تركيا والمرتزقة السوريين”.

ترهونة تصفع الخائنين

ومن جانبه، أكد مجلس مشايخ ترهونة، أن استهداف الطيران التركي لسيارات الوقود والسلع التموينية والدواء المسير للمنطقة الغربية من الحكومة الليبية، وراءه أيدي خبيثة تحاول أن تشوه تاريخ بعض القبائل والمدن الليبية وتنال من انتمائها الوطني .

وجاء ذلك في بيان أصدره مجلس مشايخ ترهونة، اليوم الإثنين، حيث استنكر المجلس وأعيان ترهونة العمل الخسيس الذي لا يعبر إلا على عمالة وخيانة من وراءه.

ووجه بيان مجلس مشايخ ترهونة، نداءا وطنيا لكل القبائل والمدن التي يقوم أبناؤها بإعطاء الإحداثيات لعصابة أردوغان على سيارات الوقود والسلع التموينية الضرورية، والمعدات الطبية والدواء أن يرصدوا هذه الشبكات الخبيثة ويجتثوها من على الأرض ولا يذروا منها أحدا .

وطالب مجلس مشايخ ترهونة، من كل القبائل والمدن الليبية أن تعمل بشكل عاجل على رفع الغطاء الاجتماعي عن كل من يثبت تورطه في المساس بالأمن الغذائي والدوائي للمواطن الليبي تحت أي ظرف.

وحذر مجلس مشايخ وأعيان ترهونة من ردة الفعل جراء هذا العمل الجبان وغير المشرف لتاريخ القبائل الليبية، مؤكدا احترامه الأخوة والجوار، ونعطي مجالا واسعا للحكومة الليبية والقيادة العامة للقوات المسلحة في اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة أي إشكال، مؤكدا أن المساس بأمننا وقوت يومنا من قبل فئة مارقة وخائنة سيضطرنا إلى استخدام خيارات رادعة.