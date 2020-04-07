مقتل صهر المليشياوي هيثم التاجوري خلال المواجهات في محور عين زارة

أخبار ليبيا24- خاص

أعلن آمر غرفة عمليات أجدابيا وآمر محور عين رازة اللواء فوزي المنصوري الإثنين مقتل آمر مليشيا 42 الإرهابي عبد الحكيم الزين، صهر المليشياوي هيثم التاجوري.

وأكد المنصوري أن القوات المسلحة تمكنت اليوم من صد الهجوم الذي شنته قوات الوفاق المدعومة بمرتزقة سوريين وآليات وأسلحة تركية في محور عين زارة.

وأضاف آمر غرفة عمليات أجدابيا أن أكثر من 15 إرهابي قتل خلال صد الهجوم، لافتا إلى أن هناك كثير من الجثث داخل العربات المدمرة وأشلاء تنتشر في أرض المعركة.

وأشار المنصوري إلى أن الوحدات العسكرية تمكنت من تدمير ثلاثة عربات مسلحة، إضافة إلى السيطرة على مراصد العدو بعد هروبهم منها.

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