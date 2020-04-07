قوات الجيش الوطني تصد هجوماً في محور عين زارة

أفاد مصدر من مكتب المتحدث الرسمي للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري أن وحدات من الجيش تمكنت من صد هجوم مجموعات مسلحة تابعة لقوات الوفاق -وصفها بالإرهابية مدعومة بمرتزقة سوريين وآليات وأسلحة تركية حاولت مهاجمة محور عين زارة .

وأكد اللواء فوزي المنصوري آمر غرفة عمليات أجدابيا وآمر المحور -من جهته- تدمير 3 عربات مسلحة وقتل أكثر من 15 “إرهابي” وهناك الكثير من الجثث داخل العربات المدمرة وأشلاء تنتشر في أرض المعركة ومن أبرز القتلى “الإرهابي” عبد الحكيم الزين “آمر مليشيا 42 حرامي” وصهر “المليشياوي” هيثم التاجوري-“حسب وصف المنصوري” الذي أكد سيطرة الجيش على مراصد العناصر المعادية بعد هروبهم منها.

يُشار إلى أن محاور القتال المحيطة بالعاصمة وإلى ما أبعد حيث منطقة أبوقرين شرقي مصراتة تشهد تصاعداً في الاشتباكات والغارات المتبادلة خاصةً بعد هجوم قوات “الجويلي” التابعة لقوة الوفاق على قاعدة الوطية الجوية وماتبعها من شن طيران الوفاق المسير غارات على بلدة أبوقرين ومنطقة الوشكة المجاورة وأيضاً قصف طيران الوفاق لشاحنات قال إعلام الجيش الوطني والحكومة الليبية أنها تحمل سلع تموينية ومواد طبية لماكفحة وباء كورونا تتجه إلى المدن والبلدات التابعة للحكومة الليبية بالمنطقة الغربية.

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