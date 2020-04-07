«مدير مكافحة الأمراض»: معظم حالات كورونا الإيجابية متمركزة في العاصمة طرابلس

قال الدكتور بدر الدين النجار، مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إن الوضع الصحي في مواجهة كورونا يسير بصورة جيدة ومرضية، لافتا إلى أن انتشار المرض لم يأخذ مسار العديد من الدول، وأن انتشاره في ليبيا، مازال تحت السيطرة.

وأوضح بدر الدين النجار، خلال مؤتمر صحفي، مساء الإثنين، تابعته “الساعة 24″ أن وباء كورونا كان صدمة للكوادر الطبية، ولم يكن هناك الاستعداد الكافي لاستقبال الحالة الأولى المصابة بكورونا، ولكن كل يوم تتحسن الإمكانيات بصورة أفضل لتدارك الأمور، ونحن نمر بظروف صعبة جدًا، سواء كانت أمنية أو قلة الموارد والإمكانيات، والجاهزية تتحسن بصورة يومية.

وتابع:” نحاول خلق نموذج لتطبيقه في المستشفيات بالمناطق الأخرى، ومعظم حالات كورونا الإيجابية متمركزة في العاصمة طرابلس، وفي مصراتة الجاهزية جيدة، ومعظم الحالات تتماثل للشفاء، ولم تحدث لها أي مضاعفات، والإعلان عن المناطق أصبح يتم استغلاله بصورة تهكمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأشار إلى أن الإمكانيات محدودة ليس بسبب نقص الأموال، ولكن حاليًا يوجد شُح عالمي في إمكانية شراء المشغلات المعملية والمسحة الأنفية، ونحن نعمل في ظل ظروف صعبة، ولابد أن نثق في الأطباء والكوادر الطبية، بدلاً من التشكيك في قدراتهم، ومكافحة هذا الوباء ليست في توفر الإمكانيات الطبية، ولكن في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفرض حظر التجول خظوة هامة لمنع الاختلاط والابتعاد عن التجمعات.

وأكد إنه تم شفاء أول حالة سُجلت في ليبيا، بوباء كورونا، موضحًا أنها تماثلت للشفاء بشكل جيد، وخرجت اليوم من المستشفى.

وبين أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني استقبل حتى الآن، 303 عينة اشتباه بمرض الكورونا، من جميع مناطق ليبيا، بما فيهم المنطقة الشرقية والوسطة والجنوبية والغربية، وأخُذت منها عينة أنفية من الأنف البلعومية، منهم 226 حالة اشتباه من المنطقة الوسطى والجنوبية والغربية”.

وأوضح أن الحالات المصابة توفيت منهم حالة واحدة لامرأة تبلغ من العمر 45 سنة، وأخُذت منها العينة بعد الوفاة مباشرة، ومعظم حالات الإصابة منهم 19 حالة يتمتعون بصحة جيدة، وبالنسبة للمنطقة الشرقية توجد 77 حالة اشتباه، نتائجها المعملية كانت سلبية.