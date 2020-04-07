“أنت البطل”..حملة الهلال الأحمر لدعم الكوادر الطبية المكافحة لكورونا

أطلقت جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع بنغازي اليوم حملتها الساعية لدعم الأطباء والكوادر الطبية التي تواجه خطر تفشي وباء فيروس كورونا.. ويطلف الفرع حملته عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان :أنت البطل”.

‏وجاء في إعلان الهلال الأحمر بنغازي أن “الأطباء والممرضين والصيادلة وجميع منتسبي القطاعات الصحية في العالم أجمع وفي ليبيا خاصة هم خط الدفاع الأول عنَّا ..وهم من يحملون العبء الأكبر بسبب جائحة كورونا ناهيك عن مسؤلياتهم اليومية التي لا تنتهي والأكيد أن العالم مدين لهؤلاء الأبطال وكل معاني الشكر والتقدير لا تكفي في حقهم).

وتعد هذه الحملة من ضمن مبادرات إنسانية كثيرة لرفع الروح المعنوية يضطلع بها الهلال الأحمر الليبي في أغلب فروعه المنتشرة في ربوع ليبيا، ،علاوة على ماتقوم به الجمعية بأعمال تطوعية للمساهمة المجتمعية الشاملة للحد من انتشار الوباء في ليبيا.

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