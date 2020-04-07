تدابير المستشفى الجامعي لمواجهة كورونا

نقلت وكالة الغيمة للأخبار في طرابلس عن رئيسة قسم العلاج بالأشعة في مستشفى طرابلس الجامعي “مفيدة المصراتي” قولها إن المشفى يستقبل الحالات المحولة إليه من معظم المدن الغربية والوسطى وإن القسم يعمل بشكل جيد وينُجز في اليوم الواحد 40 جلسة على جهاز المعجل الخطي.

وأشارت رئيسة القسم إلى أن الوضع تغير نظراً لما تعانيه ليبيا والعالم من تفشي وباء كورونا واقتصر الاستقبال على الحالات الحرجة فقط، كما تغيرت سياسة العمل، من الحرص على سلامة المريض أولاً ليضاف لها الآن أمان الكادر الطبي، وقام القسم بإيقاف العمل لمدة أسبوع لإعادة ترتيبه وبحث مدى توفر الإمكانيات.

وقال “نبيل العجيلي” مدير المستشفى الجامعي طرابلس جانبه إن أغلب الأقسام تعمل، ولكن بالنسبة للعمليات فقد انحصرت في الطارئة فقط.

وأضاف “العجيلي” أن المستشفى يسير حالياً على خطة المركز الوطني لمكافحة الأمراض لمواجهة فيروس كورونا ، وهي على مراحل، الأولى الوقاية، والمرحلة الثانية تسجيل الحالات والاشتباه، حيث قامت الكوادر بإعداد حجرة ومقابلها يوجد جهاز التصوير المقطعي CTعالي الدقة والجودة، ويستخدم للحالات المشتبه بها، وفي حالة ظهور النتيجة متطابقة مع تغيرات كورونا تخضع الحالة لتحليل (PCR) وإن كانت النتيجة إيجابية يتم تحويلها لمراكز العزل المحددة خارج المستشفى.

وأكد العجيلي أنه (إذا انتشر الوباء في مرحلة ثالثة فثمة حالات سوف تحتاج للتنفس الصناعي، وبالتالي قمنا بتجميع كل ما موجود من هذه الأجهزة الذي يعمل وصيانة غير الصالح، وأيضاً لدينا مخزون كاف من الأكسجين الخاص بالتنفس عبر تلك الأجهزة وهناك آلية معينة سنتخذها في حالة وصولنا للمرحلة الثالثة).

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية