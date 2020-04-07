السراج والمشري يبحثان وضع حلول لليبيين العالقين في الخارج

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج برئيس مجلس الدولة خالد المشري لمناقشة ملف مكافحة فيروس كورونا المستجد، والتدابير المتخذة للحد من انتشاره في ليبيا والوقاية منه، وكذلك وضع حلول لليبيين العالقين في الخارج بما يضمن سلامتهم وسلامة المجتمع عند قرار عودتهم.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أنه جرى خلال الاجتماع الذي جرى بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، التطرق إلى آخر تطورات العمليات العسكرية في العاصمة طرابلس وضواحيها ومحيط مدينة سرت، وتقديم الدعم لقوات الوفاق والقوة المساندة لحسم المعركة.