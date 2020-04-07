خط نقل بضائع بحري بين ليبيا ومصر لتوفير السلع الأساسية قبل رمضان

أكدت الغرفة الليبية – المصرية المشتركة للتجارة والصناعة أن الاستعدادات جارية لفتح خط بحري لنقل البضائع بين ليبيا ومصر.

وقال رئيس الغرفة الليبية المصرية المشتركة للتجارة والصناعة، إبراهيم الجراري: “إن هذا الخط سيكون منتظم الحركة بين ميناء دمياط المصري ومينائي طبرق وبنغازي، حيث يسهل حركة دخول البضائع الي البلاد دون الحاجة لازدحامها بمنفذ امساعد البري”.

وأضاف الجراري “الخط سيعمل على نقل البضائع المختلفة من سلع غذائية وخضراوات ومواد تنظيف، وذلك بالتنسيق مع رؤوس الأموال والتجار بالمدينة بغية الحفاظ على توفير قوت المواطن”.

ووعد رئيس الغرفة الليبية – المصرية المشتركة للتجارة والصناعة، بتوفير السلع الأساسية وغير الأساسية لشهر رمضان المبارك بالتنسيق مع الحكومة ورجال الأعمال والمصرف المركزي.