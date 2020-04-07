استنكر نائب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية، يعقوب الحلو، استهداف مستشفى الخضراء العام في طرابلس.

وقال الحلو في بيان له “في لحظة لم يكن فيها الناس في ليبيا في حاجة سوى إلى منزل آمن ومرافق طبية عاملة، يصدمنا خبر وقوع هجوم آخر على أحد المستشفيات” مضيفا “لقد هالني ما علمت به من قصفٍ عنيفٍ استهدف مستشفى الخضراء العام في طرابلس اليوم، مما أدى إلى إصابة أحد عاملي الرعاية الصحية على الأقل وإلحاق أضرار بالمرفق الطبي الذي يعمل بكامل طاقته” وتابع “يعد هذا الهجوم انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني”.

وتابع “”لم تلقَ النداءات المتكررة التي وجهتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوقف الأعمال العدائية سوى التجاهل التام مع اشتداد حدة القتال وهذا أمر غير مقبول في وقت تبرز فيه الأهمية الحيوية للعاملين في مجال الرعاية الصحية وعاملي الصحة في تصدينا لجائحة عالمية”.

وأردف البيان “كان مستشفى الخضراء الذي يسع 400 سرير أحد مرافق الرعاية الصحية التي تم تخصيصها لاستقبال مرضى كوفيد-19” مضيفا “من غير الممكن تبرير ضربة مستهجنة كهذه تسببت بضرر كبير لمنشأة طبية تشتد الحاجة إليها. وحتى مارس 2020، تضرر ما مجموعه 27 مرفقاً للرعاية الصحية بدرجات متفاوتة بسبب قرب الاشتباكات، بما في ذلك 14 مرفقاً للرعاية الصحية تم إغلاقه و23 مرفقاً آخر معرضاً لخطر الإغلاق بسبب تحول خطوط المواجهة” وزاد “إنه لأمرٌ كارثيّ أن يستمر تجاهل هدنة يناير، والدعوة التي أطلقت مؤخراً إلى هدنة إنسانية، والتي رحبت بها كل من حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي، بل ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف الأعمال العدائية في جميع أنحاء العالم، لاسيما في خضم جائحة كوفيد-19 الحالية. لذا يجب أن يتوقف هذا التصعيد الطائش كي يتسنى للسلطات الصحية ووكالات الإعانة الاستجابة لجائحة كوفيد-19 والاستمرار في الوصول إلى الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية العاجلة”.

وتابع “أن السلطات الصحية الليبية، إلى جانب الأمم المتحدة وشركائنا في العمل الإنساني، في سباق مع الزمن لاحتواء انتشار الفيروس” مضيفا “إذا كان لليبيا أن تحظى بأية فرصة للتغلب على فيروس كورونا، فلا بد لهذا النزاع الدائر أن يتوقف على الفور”.